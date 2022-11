Uomini e Donne, Federico Dainese scatena il web con le sue affermazioni in puntata: ''Inutile e brutto''

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Federico Dainese è davvero in studio per trovare la donna della sua vita? Il pubblico pensa proprio di no.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Federica Aversano chiede al corteggiatore Federico di lasciare lo studio accusandolo di essere lì per il pubblico. Mentre Maria De Filippi difende il romano, Ida Platano e Riccardo Guarnieri non se le mandano a dire. Tocca poi a Federico Dainese, che provoca un’ondata di polemiche sui social.

Uomini e Donne, Federico Dainese non convince: è polemica

La nuova puntata di Uomini e Donne ha come protagonista Federica Aversano. La tronista partenopea è uscita in esterna con il corteggiatore Stefano e la cosa non ha fatto piacere a Federico. Il corteggiatore romano si è ribellato, accusando la tronista di essere stata superficiale e lei è scoppiata, facendo notare che il romano parla solo per essere al centro dell’attenzione e non perché è realmente interessato a lei. Federica, infatti, fa notare che Federico la ignora spesso e volentieri, passandole davanti anche senza salutarla, per poi intervenire a favore di applauso e per questo motivo vuole eliminarlo. Federico non vuole andarsene e Maria De Filippi chiede alla tronista di rifletterci dato che a lei il corteggiatore piace, anche se non ha grande fiducia.

Nel frattempo vediamo l’esterna con Stefano che va a gonfie vele. Dopo un ballo, Riccardo Guarnieri torna in studio e accusa Ida Platano di essere stata sempre una grande manipolatrice anche nei suoi confronti, dichiarando che lo ha preso in giro ancora una volta, consapevole di avere sempre l’appoggio di qualcuno. La dama bresciana rimane sulle sue posizioni, nonostante tutti in studio facciano notare che sembra che tra loro vi sia ancora un forte legame d’amore. Si passa poi al tronista Federico Dainese, accusato da tutti di scegliere sempre ragazze più leggere poiché in cerca di una storiella senza impegno e non di una storia con un progetto futuro. Il tronista non ci sta e si difende, ammettendo di volere una persona fresca e che non ha esigenza di progettare immediatamente un futuro insieme, come ha fatto Monica con la quale infatti non riusciva ad interagire.

Le esterne di Federico dimostrano pienamente la sua teoria, ovvero sono svolte con due belle ragazze che puntano sull’aspetto fisico e non vi sono contenuti di evidente interesse per nessuno dei presenti né tantomeno per i telespettatori. In effetti, contemporaneamente alla messa in onda della puntata di Uomini e Donne, su Twitter si scatenano i fan del programma contro Dainese, giudicato il tronista più inutile e superficiale degli ultimi anni. Come a riprova di ciò che il pubblico scrive di lui sui social, si assiste ad un siparietto in cui il tronista esorta le sue corteggiatrici a ballare in modo sensuale.

madonna come è facile intortare a questo



talmente morto di figa che si accende proprio per niente ⚰️#uominiedonne pic.twitter.com/sLw3Tv6odu — threshold, il napolitano fugoso 🧲🇮🇹 (@heythreshold) November 15, 2022

Fede comprati un giornaletto porn0 e ritorna l'anno prossimo per cortesia #uominiedonne — Fannolina (@Salmonellatonn1) November 15, 2022

La verità è che Federico cerca divertimento sessuale ed una che non gli rompa i coglioni e queste tre barbie senza cervello e prive di contenuti sono perfette per un cretino mezzo uomo come lui. Che schifo! #uominiedonne pic.twitter.com/3GhTOk0A09 — ;queenea 👑🏳️‍🌈 (@dearqueenea) November 15, 2022

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.