Uomini e Donne, Federico Dainese interviene sui social dopo l'addio al programma: "Speravo finisse diversamente"

Le prime dichiarazioni social di Federico Dainese dopo l'addio a Uomini e Donne.

Federico Dainese ha deciso di abbandonare definitivamente il trono e concludere da solo il suo percorso a Uomini e Donne. A poche ore dal suo addio, che ha spiazzato tutti, l'ex tronista è tornato sui social e ci ha tenuto a ringraziare tutte le persone che lo hanno sostenuto in questi mesi.

Federico Dainese: lo sfogo social dell'ex tronista di Uomini e Donne

Dopo Federica Aversano, anche Federico Dainese ha deciso di lasciare il trono di Uomini e Donne a un passo dalla scelta. Chiamato in studio da Maria De Filippi, il ragazzo ha dichiarato di non voler illudere nessuna delle due corteggiatrici, ovvero Vincenza Botti ed Elena Croce, preferendo chiudere il percorso.

Una decisione davvero inaspettata che ha spiazzato sia i presenti in studio che i telespettatori. A distanza di alcune ore dall'addio, Federico è tornato sui social per fare un bilancio della sua esperienza sul trono e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto durante il suo percorso:

È stata un’esperienza emozionante, ma come tutte le belle cose finiscono. Speravo finisse diversamente, ho pensato molto prima di prendere questa decisione. Credo di aver fatto la cosa giusta abbandonando il trono. In molti mi hanno dato del “superficiale”, ma stare davanti alle telecamere non è facile, soprattutto se si ha poco tempo a disposizione. Ho ripreso ieri sera il mio profilo Ig, e sono rimasto piacevolmente stupito da tutti i vostri messaggi di supporto. Ringrazio infinitamente tutti voi, continuerò a leggervi e spero di riuscire a rispondere a tutti! Il ringraziamento più grande va a Maria in primis, a tutta la produzione e a tutta la redazione di Uomini e Donne. Porterò con me per sempre questa splendida esperienza. Grazie.

