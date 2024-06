Uomini e Donne, ex tronista svela: "Ho fatto i casting per il Gf e L'Isola dei Famosi, sarei meglio degli ultimi concorrenti"

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne, Giulio Raselli, ha rivelato di aver fatto i casting per partecipare sia al Grande Fratello che all'Isola dei Famosi e di ritenersi migliore del 98% degli ultimi concorrenti.

Tempo di rivelazioni per Giulio Raselli. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi numerosi fan su Instagram, l'ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne si è sbilanciato sulle ultime edizioni del Grande Fratello e L'Isola dei Famosi rivelando di sentirsi migliore di tutti i concorrenti che hanno partecipato ai reality show di Canale 5 negli ultimi tempi.

Giulio Raselli critica il cast del Gf e L'Isola dei Famosi

Sono terminati da poco gli appuntamenti con il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi. Se il reality show di Alfonso Signorini non ha deluso le aspettative e raggiunto gli obiettivi prestabiliti in termini di ascolti, la trasmissione di Canale 5 condotta per la prima volta da Vladimir Luxuria è stata un vero e flop. Secondo molti, la crisi del format potrebbe essere dovuta al cast sbagliato e alla nuova linea editoriale anti trash.

Tra coloro che hanno criticato il cast dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi c’è anche un ex discusso corteggiatore e tronista di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Giulio Raselli che, rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan sui social, ha rivelato di essersi presentato ai casting sia del Grande Fratello che dell’Isola e di ritenersi migliore della maggior parte dei concorrenti che hanno partecipato alle ultime edizioni dei due reality show di Canale 5:

Ho fatto i casting per il Grande Fratello (stavo per entrare). Isola anno scorso, pronto a partire ma all'ultimo è saltato tutto (non posso dire altro). Comunque sarei meglio del 98% degli ultimi concorrenti del Gf e Isola.

Viste le dichiarazioni di Raselli, le produzioni del Gf e L'Isola dei Famosi decideranno di prendere seriamente in considerazione la possibilità di inserirlo nel cast delle prossime edizioni? Per chi non lo sapesse, Giulio ha esordito in tv prima come corteggiatore di Giulia Cavaglià e poi come tronista di Uomini e Donne. Conclusa l'esperienza nel dating show di Maria De Filippi, il ragazzo ha partecipato a Temptation Island in qualità di tentatore.

