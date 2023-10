Uomini e Donne, ex tronista: "Lunico rimpianto è aver mostrato il peggio di me, le coppie si lasciano influenzare e..."

Gossip TV

Samantha Curcio ricorda il suo percorso a Uomini e Donne e lancia una frecciata alle coppie che nascono nel dating show.

Samantha Curcio è stata una delle troniste della stagione 2020/2021 di Uomini e Donne. Intervistata da Lollo Magazine, la ragazza ha ricordato la sua esperienza sul trono, che ha deciso di concludere insieme al corteggiatore Alessio Ceniccola, e chiarito una volta per tutte la sua posizione nei confronti del cavaliere Gero Natale.

Samantha Curcio svela la verità su Gero Natale

Samantha Curcio ha rilasciato una lunga intervista per Lollo Magazine in cui ha ricordato la sua esperienza a Uomini e Donne. L'ex tronista ha parlato del suo ex Alessio Ceniccola ed espresso il suo pensiero sul motivo che spinge molte coppie del dating show di Canale 5 a lasciarsi poco dopo la scelta:

Ricordo ogni dettaglio della mia esperienza. L’unico rimpianto è aver mostrato il peggio di me: la paura, che cercavo di mascherare con arroganza ma poi, puntualmente, finivo per piangere. Mi è servita a capire che la paura in amore non porta a nulla. Alessio non era affatto il ragazzo per me e sono certa pensi lo stesso anche lui. Sono sempre felice quando le persone s’innamorano, credo migliorino il mondo, che ha bisogno di amore e non di odio, quindi gli auguro il meglio.

Perché molte coppie si lasciano? Credo accada perché molti scambiano U&D per un ufficio di collocamento, credo si lascino influenzare dal grande successo riscontrato da alcuni partecipanti passati. Senza tenere conto del fatto che vi era un forte sentimento alla base, che il perno di quel programma dovrebbe essere l’amore e non le sponsorizzazioni su Instagram.

Samantha ha colto poi l'occasione per dire la sua su Gero Natale e commentare il ‘triangolo’ che vede protagonista il cavaliere, Angelica e Cristina:

In quel triangolo c’è poco da dire, nessuna delle due vedo bene vicino a Gero! La mia uscita con Gero fu semplice e spontanea. Credo avessimo molte cose in comune ma lui non era affatto pronto. Continuo a credere che non sia il contesto adatto alla sua persona. Ad oggi siamo amici e ogni tanto ci sentiamo, anche per via di amici in comune.

