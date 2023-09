Uomini e Donne, ex protagonista svela: "Ho rifiutato più volte L'Isola dei Famosi, il Grande Fratello? Non lo farei perché.."

Gossip TV

La rivelazione inaspettata dell'ex opinionista di Uomini e Donne, Karina Cascella.

La nuova stagione di Uomini e Donne è ormai entrata nel vivo. Intervistata da Libero Quotidiano, l'ex nota opinionista Karina Cascella ha ricordato la sua lunga esperienza nel dating show di Maria De Filippi e rivelato alcuni retroscena inediti circa la sua possibile partecipazione ad altri reality show di Canale 5.

Karina Cascella: le parole su L'Isola dei Famosi e il Gf

Karina Cascella è stata una delle protagoniste più amate e discusse di Uomini e Donne. Intervistata da Libero Quotidiano, la donna ha parlato della sua esperienza al dating show e svelato di essere stata contattata più volte per partecipare a L'Isola dei Famosi. Il Grande Fratello? Ad oggi non vi prenderebbe parte nemmeno come opinionista:

Quando ero piccola, avrò avuto 19 anni, ho fatto un provino e sono arrivata anche in fondo, era in assoluto la mia prima esperienza in quest’ambiente, ma non mi presero… L’anno dopo partecipai a Vero Amore con Maria De Filippi, e da allora divenni opinionista a Uomini e Donne. Quindi è andata molto bene così. Ad oggi non parteciperei mai come concorrente, ho rifiutato più volte anche L’Isola dei Famosi. E non farei nemmeno l’opinionista al Gf, perché la trasmissione, per come è strutturata, non mi rappresenterebbe.

L'exopinionista di Uomini e Donne ha colto l'occasione anche per dire la sua sui vari personaggi televisivi che sono sbarcati sulla piattaforma 0nlyFans:

Sono assolutamente contro! Trovo che sia un social terribile e che faccia passare un messaggio pessimo per i ragazzi di oggi, che pensano basti spogliarsi e mostrare il loro corpo per guadagnarsi da vivere. Zero sacrifici, zero attitudini, zero studio: sono questi i messaggi che passano. Davvero osceno tutto ciò.

