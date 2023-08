Uomini e Donne, ex discussa tronista pronta a tornare: "Vi svelo a quale condizione..."

Gossip TV

Sembra che una discussa ex tronista di Uomini e Donne sia disposta a tornare nel dating show, ma ad una condizione. Vediamo i dettagli della notizia!

Per la prossima edizione di Uomini e Donne mancano ancora diverse settimane e le registrazioni della nuova stagione del dating show di Canale5 ripartiranno tra il 30 e il 31 agosto, svelando così al pubblico di Maria De Filippi le più importanti novità della trasmissione, tra cui anche chi saranno i nuovi tronisti.

Uomini e Donne, Nicole Santinelli pronta a tornare nella trasmissione?

Non sarebbe certo la prima volta che ex tronisti e troniste decidono di dare una nuova opportunità alla trasmissione e al trono classico, ripresentandosi per una seconda volta nel programma. Recentemente, anche un amato ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato che, se gli venisse data l'opportunità, sarebbe ben felice di tornare: stiamo parlando di Luca Salatino, reduce dalla rottura con la sua scelta Soraia Ceruti. E non è certo insolito che alcuni ex corteggiatori possano ripresentarsi come tronisti nell'edizione successiva, come è capitato a Luca Daffrè, il quale è stato tra i protagonisti della seconda fase del dating show e la cui storia con la corteggiatrice Alessandra Fumagalli è durata il tempo di un sospiro.

Tra le possibili troniste, si parla da tempo di Carola Carpanelli, ex di Federico Nicotera, altra coppia del trono classico scoppiata dopo pochi mesi. Ma, inaspettatamente, è giunta anche la notizia che un'altra ex tronista potrebbe tornare per una seconda volta sul trono, sebbene a una condizione soltatno: Nicole Santinelli. La 30enne romana è stata tronista negli ultimi tre mesi della trasmissione e il suo percorso non ha entusiasmato particolarmente il pubblico, che l'ha definita troppo glaciale e scostante. Santinelli ha lasciato il programma con la sua scelta, Carlo Alberto Mancini, ma anche la loro storia è naufragata nel giro di pochissimi mesi, concludendosi con una diretta Instatram dell'ex corteggiatore, il quale rivelava in lacrime che lui e Nicole si erano separati.

Da lì, sono trascorsi alcuni mesi e, nonostante diverse frecciatine e scambi di interviste al vetriolo, Nicole Santinelli sembrerebbe già pronta a voltare pagina e a dimenticare l'esperienza con Mancini. Tuttavia, l'ex tronista non ha nascoso che le piacerebbe tornare nuovamente nella trasmissione di Canale5. Ma, ha voluto specificare, a una sola condizione: in un'intervista al settimanale Mio, Santinelli ha svelato che l'esperienza di Uomini e Donne sarebbe da rifare, ma solo se ci fossero i presupposti giusti. Con queste parole, Nicole ha chiarito che non tornerebbe di nuovo come tronista, ma solo se:

"Arrivasse nel trono over qualcuno di più simile a me..."

Perciò, chissà che non rivedremo Nicole Santinelli nella prossima edizione tra le dame del parterre del trono over! E se così fosse, immaginate quanti scontri con la rivale Roberta Di Padua coloreranno le puntate del programma...

