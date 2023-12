Uomini e Donne, ex Corteggiatrice presto sposa: arriva la proposta di Nozze a Natale!

Gossip TV

Ester Glam, amata ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sposerà il compagno Luca Baldacci.

Ottime notizie per una delle ex corteggiatrici di Uomini e Donne più amate dal pubblico di Canale 5. Dopo una devastante notizia ad inizio anno, Ester Glam conclude il 2023 con la romantica proposta di matrimonio del compagno Luca Baldacci, fatta proprio nel giorno di Natale.

Uomini e Donne, Ester Glam si sposa!

Il 2023 ha portato un grande dolore a Ester Glam e la sua bellissima famiglia. Nota per essere stata una delle ex corteggiatrici di Paolo Crivellin nel 2018, Ester ha incontrato e si è innamorata dello chef Luca Baldacci, conquistando una larga fetta di pubblico sui social con la sua freschezza e umiltà. Ad inizio anno, Ester aveva annunciato di essere incinta di due gemelli, che avrebbero arricchito la loro famiglia composta da due splendidi bambini Gabriele, nato nel 2019, e Brando, nato nel 2021.

Purtroppo, poco dopo, un’ecografia ha evidenziato che il cuore dei gemellini aveva smesso di battere e Glam era a dir poco devastata, non potendo vivere in modo completo il lutto per non far preoccupare Gabriele e Brando, che sono stati per i genitori un’enorme fonte di forza. Superato, non senza difficoltà, questo brutto momento, per Ester è arrivato il momento di festeggiare.

A Natale, approfittando della complicità dei due figli, Luca ha deciso di fare una romantica proposta di nozze alla sua compagna, che ha detto sì e ha mostrato il bellissimo anello sui social. Tantissimi complimenti alla coppia, una tra le più amate degli ultimi anni, da parte dei fan che non vedono l’ora di vedere l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne con l’abito bianco.

