Uomini e Donne, ex corteggiatrice nella bufera per le foto post-gravidanza: "Non sono superficiale, ma..."

Un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è finita nella bufera a causa di alcuni scatti pubblicati. Vediamo insieme cosa è successo!

Numerosi volti di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, hanno annunciato di essere diventate mamme o di diventarlo a breve. Basti pensare ad Alessia Cammarota, che ha partorito il piccolo Mattia qualche giorno fa, o a Natalia Paragoni con la sua Ginevra, nata giusto ieri, 20 luglio. Come spesso accade, poco dopo il parto, le neo mamme si ritrovano ad affrontare le polemiche e le critiche sul loro corpo, cambiato per accogliere una nuova vita e, non sempre, è facile poter gestire le critiche degli haters. Lo sanno benissimo, ad esempio, le due sorelle Beatrice e Ludovica Valli, le quali in diverse occasioni hanno dovuto ribattere alle parole crudeli dei soliti leoni da tastiera. Questa volta, nella bufera, ci è finita un'ex corteggiatrice del programma, arrivata a Uomini e Donne nel 2015: Marianna Acierno.

Uomini e Donne, Marianna Acierno nella bufera per le foto post parto

Dopo la conclusione del programma, da cui è uscita come single, Acierno ha trovato l'amore con Andrea D'Angelo, ristoratore e suo compagno da 4 anni, dal quale ha avuto i figli Ginevra e Gianmaria, quest'ultimo nato ad aprile 2023. L'ex corteggiatrice, a distanza di mesi, si è voluta mostrare sui social in alcuni scatti su cui si è sollevata una polemica.

Nelle foto pubblicate, Acierno indossa dei jeans che le stanno palesemente larghi e a corredo dello scatto ha voluto raccontare la lotta con il suo corpo per tornare al suo peso forma:

"So che penserete che io sia pazza a pubblciare una foto con sfondo bidet...non è da me e soprattutto non vedete il mio copo e il mio volto nel feed della pagina Ig da un bel po' di tempo. E allora perché tornare oggi proprio con una foto così bruttina?! Perché questa foto rappresenta per me un momento importante che voglio ricordare. Dopo aver partorito Ginevra (e parlo di 3 mesi dopo) non riuscivo a far salire i miei jeans neanche sui fianchi...continuavo a non indossare pantaloni perché mi rifiutavo di acquistarne di taglie più grandi e mi ostinavo a voler rientrare nei miei vecchi jeans. L'unico paio che ho scelto di comprare (una sola talgia più grandi della mia e infatti mi andavano molto stretti) è questo che vedete in foto. A distanza di un anno esatto da questo acquisto e una seconda gravidanza, posso regalare questi jeans e tornare la vecchia me. Molti"

Il post è proseguito con Acierno che sapeva benissimo che queste parole e questo post avrebbero provocato una bufera di commenti, perché doveva essere grata dell'amore dei suoi due bambini e della fortuna che aveva:

"Probabilmente avete ragione tutti, ma tornare nel mio vecchio corpo per me è ragione di serenità ed equilibrio."

L'ex corteggiatrice si è detta felice del suo percorso e di aver iniziato nuovamente a volersi bene e di voler trovare sempre il modo di dedicarsi tempo e spazio, lavorando su se stessa:

"Sono felice e continuerò a dedicarmi tempo e spazio, perché questo, insieme a tutto il resto, mi rende felice"

