Uomini e Donne, ex cavaliere arrestato per maltrattamenti: la nota della produzione in merito

Gossip TV

Un ex cavaliere della trasmissione di Uomini e Donne è stato arrestato per maltrattamenti: sulla vicenda è intervenuta anche la produzione del programma. Vediamo insieme cosa è successo!

Poche ore fa è giunta la notizia che un ex cavaliere di Uomini e Donne è stato arrestato per maltrattamenti e minacce di morte alla fidanzata. Una vicenda incresciosa e preoccupante, che ha gettato un'ombra anche sulla produzione del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. La produzione ha, infatti, deciso di pubblicare una nota e chiarire la propria posizione rispetto all'accaduto.

Uomini e Donne, Marco Arduini arrestato per maltrattamenti: è stato un ex cavaliere del programma

L'ex cavaliere in questione è Marco Arduini, che prese parte al dating show tra il 217 e 2018 e fu allontanato dopo due sole putate. La notizia dell'arresto è stata riportata in anteprima da RiminiToday: il sito di informazione, infatti, ha riferito che Arduini è stato prelevato dai Carabinieri e trasferito in carcere per un'ordinanza cautelare firmata dal pm Davide Ercolani e dal gip Raffaella Ceccarelli. Le accuse mosse contro l'ex concorrente del dating show sono maltrattamenti e minacce di morte alla fidanzata 19enne, conosciuta nell'albergo dove Arduini lavorava.

La storia era iniziata circa un anno fa, ma è rapidamente degenerata in una relazione tossica, con Arduini che ha minacciato di morte la giovane compagna e il cui atteggiamento violento è emerso dopo che la 19enne si è rifiutata di andare a convivere con lui. La ragazza, racconta il sito, è stata vittima di "pedinamenti, telefonate, messaggi, ma anche aggressioni fisiche" e sarebbe stata proprio lei, incoraggiata dal supporto di un'amica, a decidere di denunciare il fidanzato violento ai carabinieri.

Arduini è stato un ex cavaliere del trono over nel 2017/2018: come riporta Fanpage Arduini venne allontanato dopo sole due puntate e comparve su un servizio interamente dedicato a lui sul magazine del programma, per poi scomparire del tutto. Oggi, alla luce di quanto è successo, l'ufficio stampa di Uomini e Donne ha deciso di intervenire e chiarire la sua posizione in merito ai fatti raccontati. Così, su Twitter è apparsa la seguente nota da parte di Elisabetta Soldati:

"A proposito di U&D, storico programma in onda da oltre 20 anni a cui hanno partecipato oltre 100mila persone comuni, il signor Marco Arduini risulta in sole 2 puntate nel 2017 e alla sua seconda partecipazione venne allontanato"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne