Uomini e Donne: ex amata tronista e corteggiatrice debutta con il suo primo singolo

Sonia Lorenzini ha annunciato sui social la sua nuova avventura: "Per realizzare i sogni c'è sempre tempo".

Manca poco alla nuova stagione di Uomini e Donne che, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, partirà a settembre su Canale 5. Nell'attesa, l'ex tronista e corteggiatrice Sonia Lorenzini ha annunciato sui social di una nuova avventura che sta per vivere.

Sonia Lorenzini debutta nel mondo della musica

Sonia Lorenzini è pronta a debuttare con il suo primo singolo. A distanza di qualche anno dalla sua partecipazione a Uomini e Donne e al Grande Fratello Vip, la bella influencer ha deciso di percorrere la strada della musica. Dopo tanto lavoro, infatti, il prossimo 25 agosto uscirà la sua prima canzone:

Per realizzare i propri sogni e per mettersi in gioco c’è sempre tempo - ha scritto Sonia su Instagram annunciando il suo primo singolo - Venerdì 25 agosto a mezzanotte esce NOMADE la mia prima canzone.

Non solo. L'ex simpatica protagonista del trono classico di Uomini e Donne ha deciso di fare un piccolo regalo in anticipo ai suoi numerosi fan. Scorrendo infatti nella mini gallery è possibile ascoltare qualche secondo del brano Nomade.

