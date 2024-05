Gossip TV

Uomini e Donne, Ernesto Russo dopo l'addio al programma: "La segnalazione? Forse è stata Barbara De Santi"

Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha deciso di smascherare Ernesto Russo davanti a tutti, mostrando delle fotografie che lo ritraevano mentre pranzava con un'altra donna.

Uomini e Donne, parla Ernesto Russo: "Quelle foto può averle mandate Barbara, può essere lo ha fatto per ripicca"

Colto in fallo, Ernesto ha ammesso, con una certa indifferenza, di aver avuto delle relazioni al di fuori della trasmissione. La conduttrice, considerando questo comportamento incompatibile con le regole e le dinamiche dello show, ha portato Ernesto a lasciare il programma.

La padrona di casa ha svelato tutto davanti agli occhi attenti del pubblico, mettendo Ernesto in una posizione difficile. Le immagini mostrate dalla conduttrice non lasciavano spazio a dubbi: il cavaliere era stato visto a pranzo con una donna che non faceva parte del contesto televisivo. Ernesto ha confermato che durante il suo percorso nel programma aveva avuto alcuni flirt al di fuori delle telecamere e pertanto oggi ha lasciato definitivamente il dating show. Intervistato nel corso dell'ultimo appuntamento di Lollo Magazine, l'ex cavaliere ha dichiarato:

"Durante ultime registrazioni, ho ammesso che quando non sono innamorato sono uno che tradisce. Nell’ultima registrazione ho detto che mi è capitato di tradire, non era una cosa all’oscuro, io ho ammesso di fare ses*o, ma quelle foto della segnalazione non c’entrano niente, era una delle mie serate, ero con una ragazza che conosco, con cui non c’è assolutamente niente, quindi la segnalazione è nulla."

Russo ha ipotizzato che a riportare le segnalazioni potrebbe essere stata Barbara De Santi, con la quale il cavaliere ha avuto una breve frequentazione, terminata perché Ernesto non sembrava affatto preso dalla dama:

"Sono sempre in mezzo a situazioni un po’ ambigue, ho anche ammesso di avere avuto relazioni fuori. Non ti so dire chi ha inviato le foto, io ero a Sperlonga, sono stato giù in spiaggia con la mia amica e poi a mangiare in un ristorante.. non sono comunque pentito di niente di quello che ho detto e non devo chiedere scusa a nessuno. Mi sono sempre comportato in modo sincero e onesto, anche se può sembrare strano. Notti di ses*o anche al di fuori del programma, però non ero fidanzato con nessuno. Può essere stata Barbara al 100% a mandare le foto, perché il giorno prima mi ha detto che aveva delle foto di me con una ragazza. Può essere lo ha fatto per ripicca, le può avere mandate alla redazione. Io non rimpiango nulla di quello che ho fatto dall’inizio alla fine, anche la mia conoscenza con Barbara, ma ripeto che durante il programma ho avuto più frequentazioni con più donne. Queste donne dopo 2/3 uscite si disperavano e piangevano, ma come è possibile? Tu non conosci la persona. Non ho rancore verso nessuno, la colpa è solo mia, ho fatto quello che sentivo di fare"

Ernesto ha parlato anche dell'amicizia che si è creata con Mario Cusitore, ex corteggiatore di Ida Platano:

"Ho legato molto con Mario, a volte non c’è bisogno di un’amicizia ventennale con qualcuno per sentirlo vicino. A prescindere dal suo percorso, penso che Mario abbia voluto fino alla fine recuperare il suo rapporto con Ida. Mario sicuramente anche la storia del B&B, lo ha fatto senza secondi fini a non dirlo. Io per come sono fatto le anticipo le cose."

