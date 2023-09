Uomini e Donne, Elga Enardu trasloca da casa in lacrime e Diego Daddi si sfoga: "Mi impegnerò affinché tutto si risolva"

Gossip TV

I due ex volti di Uomini e Donne stanno affrontando un momento particolarmente difficile: una separazione improvvisa e del tutto inaspettata

L'ex tronista di Uomini e Donne Elga Enardu e Diego Daddi, ex corteggiatore di Claudia Piumetto, stanno vivendo una crisi del tutto improvvisa e inaspettata.

Uomini e Donne, Elga Enardu e Diego Daddi, lui rompe il silenzio: "Purtroppo a volte non è possibile scegliere il momento in cui combattere"

eri, la 47enne sarda ha dichiarato di avere "il cuore a pezzi e le ossa rotte" di volersi fare forza grazie al sostegno della sua famiglia e di tutti coloro che le stanno accanto. La Enardu ha postato un video in cui ha ripreso tutte le valigie, intenta a traslocare dalla casa in cui convive con Diego, con cui è convolata a nozze nel 2017.

"Purtroppo non ho mantenuto la promessa...vi avevo promesso che sarei stata forte e che non avrei sofferto ma mi sono lasciata andare alle lacrime, alla debolezza, al dolore. Sceglo però di reagire e devo ringraziare i mie cani che oggi mi hanno buttato giù da letto e miei familiari e e miei amici. Continuerò a reagire, la vita è un dono bellissimo" "Sono venuta a prendere altre cose - ha poi dichiarato Elga riprendendo tutte valigie in casa - c'è un casino a casa mia che non mi rappresenta...superò il mio momento insieme a voi, vi prometto che condividerò tutto perché sono dell'avviso che la condivisione, parlare includere aiuti tutti nei momenti difficili. Grazie a tutti"

Dal canto suo, Diego Daddi ha deciso di rompere il silenzio e su Instagram ha postato due Ig Stories in cui, oltre a ringraziare tutti per il sostegno, ha promesso che farà di tutto per risolvere la siutazione:

"Non avrei voluto scrivervi perché questo momento è davvero difficile ma non si può stare indifferente a tutto il vostro affetto e supporto. Vi ringrazio moltissimo e prometto che mi impegnerò affinché tutto si risolva...ciò che desidero più di tutto. Purtroppo a volte non è possibile scegliere il momento in cui combattere. Possiamo farlo solo con coraggio quando ci viene chiesto."

