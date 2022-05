Uomini e Donne, è la fine di un'era: Maria De Filippi liquida Gemma Galgani, la dama reagisce così (VIDEO)

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Maria De Filippi al limite con Gemma Galgani.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Giacomo annuncia di aver chiuso con Gemma Galgani, che reagisce male e viene caldamente ripresa da Maria De Filippi. Mentre in studio si scatena una discussione furibonda il cui fulcro è Franco, Veronica Rimondi è ancora delusa da Matteo, non trovando con lui un crescendo importante per la loro conoscenza.

Uomini e Donne, Maria De Filippi liquida Gemma Galgani

Puntata amara per Gemma Galgani. Nello studio di Uomini e Donne, Giacomo prende posto al centro per comunicare la sua decisione di non continuare a frequentare la dama torinese dopo aver intrapreso una conoscenza che sembrava avere buone basi. Giacomo ammette che, andando avanti nel rapporto, ha capito di non poter provare per Gemma nulla più che un’amicizia, lasciando la torinese piuttosto stizzita. Nella querele interviene Veronica Rimondi che esorta Gemma a scegliere meglio i suoi cavalieri, dato che è stata lasciata sola da Franco in stazione ed è stata penalizzata da Giacomo durante la sfilata poiché non abbastanza scoperta per i suoi gusti.

Franco la prende male, discolpandosi dalle accuse nonostante Maria De Filippi gli faccia notare che con Galgani non ha avuto la minima gentilezza a livello umano, verso una donna di una certa età che si avventura per incontrarlo, al di là del fatto che lui volesse o meno continuare la relazione. Franco si rivolge in modo offensivo a chi lo critica, non cedendo sul punto neanche quando De Filippi lo riprende. Concluso che tra Giacomo e Gemma è tutto finito prima di iniziare, con tanto di frecciatina lanciata dalla presentatrice che sembra stanca delle lamentele della dama, il cavaliere ha deciso di contattare Sylviane, la quale tuttavia sta uscendo anche con Biagio Di Maro e preferisce approfondire con il cavaliere partenopeo, finito nuovamente nel mirino di Tina Cipollari.

Si passa al trono classico con Veronica che, dopo aver ceduto ad Andrea, è uscita in esterna con Matteo. Il corteggiatore porta la ferrarese nella casa che ha a Roma, per avere con lei un confronto costruttivo dopo lo scontro in puntata. Tra i due ci sono molte effusioni, sebbene Rimondi non nasconda di essere rimasta male per il comportamento del corteggiatore. Veronica ammette di essere rimasta delusa, non avendo percepito con Matteo un crescendo e le esterne sembrano reggersi sul nulla. La tronista vorrebbe vedere maggior entusiasmo ma il corteggiator sembra far fatica a cogliere la richiesta.

