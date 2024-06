Uomini e Donne, è addio tra l'ex tronista Marcelo Fuentes e Sofia Bruscoli

Gossip TV

L'ex tronista e corteggiatore di Uomini e Donne, Marcelo Fuentes, si è separato dalla storica compagna Sofia Bruscoli, volto di Sky.

Gli affezionati e non giovanissimi telespettatori di Uomini e Donne, ricorderanno sicuramente un ex volto del dating show che approdò nel programma prima come corteggiatore di Elga Enardu poi come tronista. Stiamo parlando di Marcelo Fuentes, oggi 50enne, che rifilò prima un bel no alla sorella di Serena Enardu e poi lo ricevette, alla fine del suo trono, da Stefania Zappa.

Uomini e Donne, l'ex tronista Marcelo Fuentes si separa dalla compagna Sofia Bruscoli

Marcelo ha lasciato il mondo del piccolo schermo da molti anni e si era felicemente fidanzato con la conduttrice Sofia Bruscoli. La love story dell’ex tronista e la Bruscoli è sbocciata molto dopo l’esperienza nella trasmissione di Maria De Filippi e Marcelo e Sofia sono diventati poi genitori della loro bimba Nicole di dieci anni e mezzo. Sofia Bruscoli, presto volto di Sky al timone di Eterne, intervistata da Novella 2000, ha annunciato la fine della sua relazione con l'ex tronista di origine cilena durata 12 anni.

"Abbiamo deciso di separarci, siamo come il giorno e la notte. Sull’educazione di Nicole andiamo molto d’accordo, ma negli ultimi mesi siamo arrivati a un punto in cui le liti, e quindi i momenti negativi, sono più dei positivi. E proprio per la bambina abbiamo deciso di separarci."

La conduttrice ha rivelato che il loro rapporto era caratterizzato da continui litigi:

"Abbiamo sempre litigato tantissimo, ma da sempre, anche da prima di avere la bambina. Il nostro è un rapporto che si è logorato. In questi 12 anni non c’è stato mai uno stacco totale come in questo periodo. Poi se sarà definitivo non lo so. Non ci sono stati tradimenti da parte mia, né da parte sua. Non ci sono interessi per altre persone. Abbiamo solo bisogno di una pausa e non sappiamo quanto durerà. Non dobbiamo farci la guerra, non fa bene a nessuno. Questa è stata una scelta obbligata, almeno al momento, per recuperare serenità.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.