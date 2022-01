Uomini e Donne, Diego Tavani torna in studio e si accende la polemica: ''Non sono qui per Ida Platano''

Gossip TV

Il ritorno di Diego Tavani a Uomini e Donne è stato criticato da alcuni volti del programma di Maria De Filippi.

Dopo una lunga assenza, Diego Tavani ha fatto ritorno nello studio di Uomini e Donne ed è stato accolto da una marea di polemiche. Messo alle strette da Tina Cipollari e Armando Incarnato, il cavaliere romano ha messo di aver sentito Ida Platano, ma di non essere tornato per riconquistarla.

Uomini e Donne, Diego Tavani si sbilancia su Ida Platano

I fan di Uomini e Donne si sono accorti dell’assenza di Diego Tavani, allarmati dall’ipotesi che il cavaliere fosse stato eliminato dal programma dopo tutto ciò che è successo con Ida Platano. Nella puntata di ieri, mentre Leonardo è tornato per riconquistare Gemma Galgani, il romano ha preso posto nel parterre maschile del Trono Over, smentendo le voci sul suo addio definitivo. Maria De Filippi ha indagato sul cavaliere, che è finito immediatamente nel mirino di Armando Incarnato e Tina Cipollari.

Messo alle strette, Diego ha rivelato: “Sono stato con il Covid, a me fa sempre effetto Ida, ci siamo anche scambiati gli auguri a Natale, ho apprezzato il fatto che mi abbia risposto”. La dama bresciana ha confermato di aver risposto al messaggio di Tavani, che poi ha ribadito di non essere tornato in studio per lei ma per trovare una donna da amare.

Quando Armando ha fatto notare a Diego che, prima della sua pausa, aveva intenzione di riconquistare Platano, lui ha sbottato: “Non è vero, perché c’è stata una registrazione in cui ho iniziato la conoscenza con Elena, ci sentiamo e non ci siamo più visti, non c’è stato niente con Elena, sono entrato nel periodo di quarantena Covid. Elena ha fatto di tutto per conoscermi”. Insomma, nessuno sembra aver ancora perdonato il rifiuto di Diego di lasciare Uomini e Donne con Ida, e il cavaliere dovrà mettercela tutta per dimostrare le proprie buone intenzioni.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.