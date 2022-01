Uomini e Donne: Leonardo torna in studio per riconquistare Gemma Galgani!

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Leonardo torna in studio per tentare di riconquistare Gemma Galgani. La dama, sebbene titubante, accetta di uscire nuovamente con il cavaliere. Ida Platano, Armando Incarnato e Nadia incontrano nuovi pretendenti, con risultati ben differenti.

Uomini e Donne: Leonardo sorprende Gemma ma lei...

La nuova puntata di Uomini e Donne vede protagonisti Gemma Galgani e Leonardo. Dopo essere stato scortato fuori dallo studio da Tina Cipollari, in seguito alle rivelazioni della dama torinese, il cavaliere è tornato per scusarsi pubblicamente con Gemma, dopo averle mandato delle rose. “Ti chiedo di metterci una pietra sopra e ricominciare, piano piano, bisogna ricominciare a frequentarsi e uscire. Questa sera, se me lo permetti, ti inviterei subito ad uscire”, ha ammesso Leonardo. Sconvolta, Gemma ha ribadito di non aver dato importanza alla donna misteriosa, quanto al fatto che le sue rivelazioni coincidessero con i loro problemi di coppia, e per questo non potrebbe mai fidarsi di lui.

Le parole di Leonardo mettono in crisi Galgani, che è sempre più combattuta sulla scelta da prendere, mentre gli opinionisti consigliano alla dama di decidere in base a quello che prova per il cavaliere. Concluso il confronto tra i due ex amanti, Ida Platano prende il posto al centro dello studio e Maria De Filippi indaga sulla possibilità che con Diego Tavani ci sia ancora qualcosa. Il romano non nasconde di essere ancora attratto dalla bresciana, mentre Armando Incarnato si è mostrato infastidito dalle parole di Diego, che trova falso. Nel frattempo, per Ida è giunto un nuovo cavaliere, Fabrizio, che sembra aver colpito la dama tanto che da accettare il suo corteggiamento.

Tocca poi ad Armando Incarnato, che conosce una nuova dama e, sebbene non rispecchi i canoni estetici che solitamente predilige, il partenopeo decide di darle un’occasione, al contrario di Nadia che rifiuta il corteggiamento di Adamo. È il momento dei tronisti Matteo Ranieri e Luca Salatino, che vede per la prima volta le corteggiatrici scese per conoscerlo.

