Uomini e Donne, Diego Tavani: ''Ida Platano mi piace, pronto a trasferirmi da lei''

Diego Tavani, uno dei cavalieri più amati del Trono Over di Uomini e Donne, parla della frequentazione con Ida Platano.

New entry del parterre maschile del trono over di Uomini e Donne, Diego Tavani ha conquistato tutti. Il romano, spigliato e cristallino nel suo percorso, ha iniziato a frequentare Ida Platano, dopo la delusione della dama per la rottura con Marcello Messina. Nonostante sia passato poco tempo, Diego inizia a provare emozioni forti per Ida, tanto da ipotizzare un eventuale stravolgimento della sua vita per lei.

Uomini e Donne, Diego Tavani cotto di Ida Platano!

Diego Tavani ha fatto breccia nel cuore degli spettatori di Uomini e Donne, che hanno apprezzato la sincerità e la verve del romano. Il protagonista del Trono Over ha messo gli occhi su Ida Platano, rimanendo in panchina fino alla rottura tra la dama e Marcello Messina. Intervistato dal magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi, il cavaliere ha parlato della frequentazione con Ida, ammettendo: “All’inizio non credevo fosse intenzionata a conoscermi: mi sembrava schiva. Le avevo lasciato il mio numero, ma per due settimane non sono mai stato contattato. Poi, durante una pausa nel corso di una registrazione, mi ha confessato di non avermi scritto perché non voleva sentire un altro uomo prima di capire come sarebbe finita con Marcello […] Parliamo molto bene, è ironica, simpatica e ci siamo fatti grandi risate […] Mi ha raccontato tanto della sua vita e vederla aprirsi mi ha fatto molto piacere, oltre al fatto che averla accanto è un piacere per gli occhi. Ho trovato una donna semplice, alla mano, per nulla impostata”.

Ida è una madre e ha delle esigenze chiare. Diego sarebbe disposto a cambiare la sua vita pur di continuare questa relazione, che sembra aver tutti i presupposti per durare? “Non avrei problemi a ridisegnare la mia vista qualora nascesse un sentimento profondo. Non ho paura della distanza, perché sarei disposto a lasciare Roma. Ho detto a Ida di vivermi con serenità. Io h un figlio grande, un lavoro di cui non sono schiavo e posso reinventarmi in qualsiasi luogo. Preparo al valigia e mi trasferisco, vale la pena provarci […] Ida a me piace tanto, sento qualcosa di speciale […] Esteticamente incarna il mio prototipo di donna, ma quello che più mi piace è il suo sorriso, il modo che ha di venire, anche il suo profumo […] Sono stato oltre dieci anni da solo e nessuna mi ha fatto provare emozioni così. Non so cosa stia succedendo, ho la sensazione che potrebbe essere una delle poche persone che potranno capitarmi nella mia esistenza, capace con un abbraccio di rendermi sereno”.

Parlando invece della disastrosa rottura tra Ida e Marcello, il romano ha le idee chiare su quanto accaduto: “All’inizio mi fidavo dell’opinione generale secondo cui era lei quella difficile, poi ho cambiato idea. In tutta onestà non credo affatto che Ida sia una donna pesante. Lo diventa solo quando vorrebbe essere capita e dall’altra parte non lo si fa: a quel punto rimarca ciò che vuole e tira fuori le unghie. Di Marcello non apprezzo il fatto che si sia dovuto spingere in intimità per con lei per capire il suo interesse, per me avevo esigenze diverse”. Vi piace il simpatico cavaliere?

