Uomini e Donne, Desdemona Balzano presto sposa: il futuro marito è un ex cavaliere del programma!

L'ex dama di Uomini e Donne Desdemona Balzano convolerà presto a nozze: ecco tutti i dettagli della notizia!

Desdemona Balzano è stata una delle dame del trono over di Uomini e Donne di questa stagione: l'ex dama ha fatto molto parlare di sé per essere stata cacciata da Maria De Filippi durante la trasmissione di Canale5, dato che - come ammesso da lei stessa - Desdemona era entrata nel programma con motivazioni non del tutto in linea con lo scopo del dating show. A diversi mesi dal suo addio alla trasmissione, Desdemona ha annunciato che convolerà presto a nozze.

Uomini e Donne, Desdemona Balzano presto sposa: ecco chi è il futuro marito

Desdemona era stata una delle corteggiatrici di Alessandro Sposito, ma dopo aver compreso che il cavaliere napoletano non era per lei, aveva iniziato a frequentare Giuseppe, un altro cavaliere del parterre, di cui si era dichiarata molto innamorata. Durante una puntata, tuttavia, Armando Incarnato aveva svelato di aver ricevuto degli audio che provavano che Desdemona non era nel programma con finalità chiare e che puntava a farsi conoscere dal pubblico italiano, in quanto mirava a intraprendere una carriera di attrice.

Il cavaliere, infatti, aveva scoperto che la dama si faceva seguire da un manager e che, probabilmente, anche la stessa storia con Giuseppe era tutto parte del piano. Desdemona aveva smentito quest'ultima accusa, ma aveva poi ammesso che era intenzionata a perseguire il suo sogno di diventare attrice: davanti a questa ammissione, Maria De Filippi le aveva chiesto di lasciare la trasmissione, dato che la sua presenza nel dating show non coincideva con le finalità del programma stesso. Intervistata da Fanpage.it, Desdemona aveva raccontato la vicenda nel dettaglio, svelando di aver deciso di intraprendere azioni legali contro Gianni Sperti e Armando Incarnato, colpevoli di averla registrata a sua insaputa e di averla diffamata.

A distanza di mesi, in una diretta Instagram sul canale Fralof, Desdemona ha fatto sapere che presto convolerà a nozze con Giuseppe: i due, infatti, hanno lasciato insieme il programma e la loro storia è proseguita lontano dalle telecamere. Da qualche mese hanno iniziato a convivere e in poco tempo è giunta anche la proposta di matrimonio da parte dell'ex cavaliere!

