Uomini e Donne, debutterà in prima serata con le vicende dell'over? L'indiscrezione clamorosa

Gossip TV

Sembra che Mediaset stia pensando ad prima ghiottissima serata per gli amanti del dating show di Canale 5: scopriamo insieme di che cosa si tratta e quando avrà data d'inizio.

Uomini e Donne quest'anno si è già fermato con le ultime scelte della scorsa settimana. Il dating show di Maria De Filippi ha deciso di interrompere la messa in onda con diverse settimane di anticipo rispetto al consueto mandando in onda da oggi, le repliche con i momenti più salienti della stagione appena conclusa.

Uomini e Donne potrebbe fare lo sgambetto al Gf Vip e tornare in prima serata

Ma attenzione, stando a quanto riportato da Domenico Mungiguerra sul portale di Blasting News, il programma potrebbe tornare con una grande novità e graditissima sorpresa a partire da settembre prossimo.

Si vocifera infatti che il dating show potrebbe tornare in prima serata per trasmettere le intricate vicende del trono over. Non è la prima volta che Uomini e Donne sbarca in prima serata, nel corso di questi ultimi anni sono andate infatti in onda alcune scelte dei tronisti e una puntata speciale dedicata a Gemma Galgani alle prese con una nota lettera scritta a Giorgio Manetti con la speranza (purtroppo risultata inefficace) di un agognato ricongiungimento per una coppia che ha fatto sognare i tanti telespettatori affezionati al programma.

Secondo quanto riportato dal sito, Uomini e Donne potrebbe occupare la programmazione del Gf Vip, penalizzando il doppio appuntamento settimanale con il reality a favore del dating show della De Filippi.

Ecco le parole di Mungiguerra su Blasting News:

"Per quanto riguarda Uomini e Donne è confermatissima la messa in onda della nuova edizione nella fascia del daytime di Canale 5, da settembre in poi. Tuttavia, per la prossima edizione del dating show di Maria De Filippi, potrebbe esserci spazio anche per un possibile sbarco in prime time. La trasmissione, infatti, potrebbe occupare la fascia serale con un appuntamento speciale dedicato alle vicende dei protagonisti del Trono Over e Classico. In questo caso, il talk show Mediaset, andrebbe a prendere il posto di una delle due puntate serali del Grande Fratello."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.