Uomini e Donne, Davide Donadei ha un nuovo amore dopo Chiara Rabbi?

Gossip TV

Sembra che anche Davide Donadei, dopo la fine della storia con Chiara Rabbi, conosciuta a Uomini e Donne, abbia un nuovo amore. Ecco cosa sappiamo!

Oltre a Chiara Rabbi, sembra che anche Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne, abbia finalmente voltato pagina e abbia un nuovo amore nella sua vita. La coppia si era conosciuta nel dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi: Chiara era scesa per corteggiare Davide e tra loro, dopo la fine del programma sembrava procedere tutto per il meglio, fino alla brusca rottura. Dopo diversi tira e molla, i due hanno finito col dirsi addio in maniera definitiva e sembra che entrambi abbiano trovato la felicità accanto ad altre persone.

Uomini e Donne, Davide Donadei esce allo scoperto con la nuova fidanzata

L'estate ha portato una ventata di novità per Davide Donadei: l'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha deciso di uscire allo scoperto con la nuova fiamma e sembrerebbe aver voltato pagina dopo la fine burrascosa della sua storia con Chiara Rabbi. Donadei, che a settembre farà parte del reality web The Social Home, insieme a Gabriela Chieffo, Giuseppe Ferrara, Gianluca Costantino, Elga Enardu e Mariano Catanzaro, ha ritrovato il sorriso con una nuova fidanzata.

L'ex tronista ha conosciuto Chiara negli studi Elios, nel 2021, ma la loro storia è giunta al capolinea già un anno dopo, a causa di accuse di tradimento lanciate dall'ex corteggiatrice verso il compagno. Nonostante i due abbiano continuato a lanciarsi frecciatine sui social, sembra che entrambi abbiano deciso di voltare finalmente pagina e anche Donadei ha trovato un nuovo amore.

Si tratta di una dentista, come ha svelato in una diretta con i co-conduttori di The Social Home: si chiama Maria Sole e fa la dentista, come ha ammesso Donadei alle domande un po' invadenti dei conduttori del reality.

Uomini e Donne, Chiara Rabbi volta pagina: ecco chi è il nuovo flirt dell'ex corteggiatrice

Dopo la turbolenta relazione e i numerosi tira e molla con l'ex tronista Davide Donadei, Chiara Rabbi sembrerebbe aver finalmente voltato pagina. Nella vita dell'ex corteggiatrice, infatti, ci sarebbe un nuovo amore, come riporta una segnalazione diffusa dall'esperto di gossip Amedeo Venza. Ma anche alcuni movimenti social dell'ex corteggiatrice avevano fatto pensare che ci fosse una novità in campo amoroso nella sua vita.

Normalmente molto attiva sui social, l'ex corteggiatrice ha deciso di prendersi una pausa, godendosi le vacanze e il relax, ma il 21 agosto ha ripreso in mano i suoi profili social e si è scusata con i fan perché era insieme a qualcuno che le impediva di potersi dedicare anche ai suoi followers.

Infine, l'ex volto del dating show ha anche pubblicato una storia nella quale appare abbracciata a un misterioso ragazzo. Grazie all'occhio attento dei fan si è riusciti a risalire all'identità dell'uomo misterioso, che si chiama Angelo Foresta, confermando così di aver trovato l'amore con un altro uomo.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne