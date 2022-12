Uomini e Donne, Davide Basolo, l’ex "Alchimista" confessa: "Ero un passo dal baratro poi ho conosciuto Gaia"

Davide Basolo, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne che partecipò al trono di Giovanna Abate nel 2020, ha confessato su Instagram di aver attraversato un momento particolarmente buio dopo il dating show e che oggi ha finalmente ritrovato il sorriso accanto a Gaia Bassani, un amore travolgente che non aveva mai provato prima grazie al quale è rinato.

Davide, l'ex "Alchimista" di Uomini e Donne, ha raccontato come l'ha conosciuta e di quanto il destino sia stato determinante per loro. Si erano infatti conosciuti nel 2018 ritrovandosi solo diversi anni dopo.

Davide ha raccontato che ha voluto ricominciare proprio dal lavoro, "ripartendo dalle cose concrete:"

Il primo incontro con Gaia nel 2018:

Dopo quattro anni, l'ex corteggiatore la incontra nuovamente:

Ancora Formentera. Sono passati 4 anni. Gaia rimane un ricordo lontano, una conoscenza superficiale. Ho pure silenziato le sue storie e disattivato gli aggiornamenti ai post. Non mi sta affatto antipatica ma non la vedo da anni e non mi interessa.

Un giorno, però, torna in vacanza sull’isola. È giugno, sono passati 4 anni. Io sono cambiato, sono cresciuto. Lei pure. Non appena i nostri sguardi si incrociano, noto un’energia diversa. Non siamo gli stessi di quattro anni prima. Ma lei è in vacanza, io sto facendo la stagione ed ho appena riniziato a vivere e divertirmi. Il pensiero di “conoscerla” non mi sfiora. Una notte, verso le 5:00, appena finito di lavorare le scrivo “dormi?” in direct su Instagram. Ho bevuto qualche chupito di troppo ma gli sguardi di quei giorni mi fanno pensare che magari le va di passare un po’ di tempo solo io e lei. È già a casa. Riparte dopo poche ore per rientrare in Italia.

Niente, non va. Mi dice, però, che vorrebbe tornare. Ha trovato un lavoro ad Es Pujols e se troverà anche una stanza, tornerà di li a breve. Il destino, o qualcosa di simile, vuole che lei torni. In quei momenti non penso molto a cosa potrebbe succedere, non penso di volerla davvero conoscere. Torna davvero. Torna e passa da me a bere un drink quasi ogni sera. Fa battute, mostra un certo avvicinamento. Una sera, finalmente, ci vediamo solo io e lei dopo lavoro.

Stiamo insieme, ridiamo e scherziamo. Mi piace.

Scatta un bacio. Conosce un lato di Davide probabilmente difficile da percepire in superficie. Questa cosa la spiazza e la incuriosisce ancora di più. Ma Davide non vuole una relazione, non vuole davvero impegnarsi. Qualcosa lo stuzzica, ma il lavoro e altre mille cose lo distraggono.Passa un mese. Passa a salutarla verso pranzo, ma senza darle nulla. Le dirà di andare a ritirare il “regalo” solo quando sarà già tornato in Italia.

Un mese e mezzo dopo.

A quella giornata non c’è stato seguito. Nessun bacio, nessuna uscita.

Tanti appuntamenti dati e non rispettati da Davide. Tante situazioni spiacevoli per Gaia.

Gaia che lo “aspetta” in tutti i sensi, come se davvero ne valesse la pena. Lui, nel frattempo, è assorbito dal lavoro, dalla vita e dai pensieri. Ha poco spazio per lei.

Nonostante ciò un filo li lega sempre, non si spezza mai del tutto.

Sguardi.

Sorrisi.

Qualche messaggio.

Qualche drink. Si allontanano senza mai perdersi davvero di vista. Gaia lo sa, lo vuole.

Davide non lo sa ma si accorge di avere un occhio speciale per lei. Così, la mattina del 7 ottobre, qualche ora prima di prendere il volo di ritorno, decide di scrivere un pensiero per lei. Scrive senza fermarsi, senza bisogno di impegnarsi. Le parole scorrono via semplici e le accompagna ad una collanina. Un pensiero per il compleanno di lei, il giorno successivo, con lui lontano ormai migliaia di chilometri.