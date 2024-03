Uomini e Donne, Daniele Paudice già al centro delle critiche: il pubblico proprio non lo sopporta!

Gossip TV

Daniele Paudice, il nuovo tronista di Uomini e Donne, non sembra essere particolarmente simpatico al pubblico e le prime corteggiatrici già si eliminano.

Daniele Paudice ha iniziato il suo percorso come tronista di Uomini e Donne da pochi giorni e il pubblico di Canale 5 è già in rivolta. Sfrontato, senza peli sulla lingua e poco incline ad essere conciliante, il trentatreenne napoletano ha già suscitato commenti negativi da parte dei telespettatori, che sui social hanno commentato senza pietà il suo esordio nello studio del dating show di Canale 5.

Uomini e Donne, tutti contro Daniele Paudice: il tronista non convince

Tempo di nuovi tronisti nello studio di Uomini e Donne e Daniele Paudice, trentatreenne di Napoli, ha fatto il suo ingresso nel programma di Maria De Filippi mostrandosi immediatamente a suo agio davanti le telecamere, parlando alle corteggiatrici senza peli sulla lingua ma con una sorta di arroganza malcelata che proprio non è piaciuta agli spettatori. Certo, lui stesso nel video di presentazione aveva ammesso di essere una persona diretta che sa quello che vuole, ma secondo i telespettatori il suo modo di fare sarebbe fin troppo plateale e poco garbato.

Daniele ha ripreso le corteggiatrici che si sono alzate in puntata per servirsi di patatine e caffè senza andare a conoscerlo, forse aspettandosi una folla al trono senza considerare che molte ragazze non sono avvezze ai meccanismi televisivi e che altre avrebbero potuto non essere interessate a lui, dato che si sono presentate ad un appuntamento al buio. La prima esterna, poi, è andata male dato che la corteggiatrice in questione si è eliminata e lui si è detto d’accordo con questa decisione, prendendo la palla al balzo per confermare il suo disinteresse. E così sul profilo ufficiale di Uomini e Donne su Instagram fioccano commenti negativi da parte degli utenti, che proprio sembrano non aver preso in simpatia Daniele.

“Io mi sarei eliminata da sola”, scrive un’utente, “ Simpatico come la pioggia nel weekend” o ancora “Continua la sua cafonaggine, possiamo eliminarlo?”, si lamenta un altro utente. Insomma, sbirciando sui social è chiaro che Paudice non ha fatto una grande impressione, eccetto Gianni Sperti che ha preso le due difese e si è addirittura complimentato per il suo modo di fare. Ma tra l’essere schietto ed essere arrogante passa un mare di sfumature che sarebbe bene contemplare.