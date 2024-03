Uomini e Donne, Daniele è il nuovo tronista e conosce Stefano De Martino!

Gossip TV

Il nuovo tronista di Uomini e Donne, Daniele, è un amico di Stefano De Martino: sul web non sono mancate le polemiche!

Nella puntata di ieri, 15 marzo, a Uomini e Donne, è stato presentato il nuovo tronista: si chiama Daniele Paudice, ha 33 anni ed è originario di Napoli. Il nuovo protagonista del trono classico del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi si è fatto immediatamente notare per non avere peli sulla lingua e per essere particolarmente diretto.

Uomini e Donne, lo scatto che dimostra l'amicizia tra Daniele Paudice, nuovo tronista della trasmissione, e Stefano De Martino

Nel video di presentazione diffuso qualche settimana fa da WittyTv, Daniele Paudice raccontava di lavorare nel mondo della moda e di essere appena tornato da un soggiorno di 6 mesi a New York. Il tronista ha rivelato di provenire da un quartiere semplice di Napoli e che i suoi genitori hanno sempre lavorato e fatto sacrifici per garantirgli un fututo.

Il suo arrivo in studio è stato all'insegna del divertimento e della spontaneità: il tronista non solo ha già espresso preferenze per le corteggiatrici scelte a conoscerlo, ma le ha anche riprese, quando ha visto che, invece di avvicinarsi per conoscerlo, hanno pensato bene di gironzolare per lo studio...mangiando patatine. Con il suo modo di fare così schietto, sul web Daniele è stato additato da alcuni spettatori come un megalomane e piuttosto rozzo, mentre altri hanno apprezzato la sua sincerità, sebbene alquanto disarmante.

Ed è sempre dal web che arriva un nuova notizia che non ha mancato di suscitare qualche polemica: Daniele è amico di Stefano De Martino, il noto conduttore di alcuni dei programmi di Rai2 ed ex allievo di Amici, nonché grande amico di Maria De Filippi, che ha dimostrato per lui un certo affetto e molta stima. Sul profilo Instagram del nuovo tronista, infatti, è presente uno scatto che lo ritrae - o meglio ritrae il suo braccio - accanto a De Martino.

Questo dettaglio ha già provocato qualche discussione: sul web, infatti, molti lamentano che i nuovi tronisti non sono effettivamente degli sconosciuti, ma hanno già legami con altri ex protagonisti della trasmissione o ancora con volti del mondo dello spettacolo.

