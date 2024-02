Uomini e Donne, Cristina Tenuta: "Solo puro disgusto per certa gente"

Gossip TV

La dama del trono over di Uomini e Donne, si scaglia contro Alessandro Vicinanza.

Nei giorni scorsi si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne e nel corso dei nuovi appuntamenti c'è stato un clamoroso colpo di scena nel trono over del dating show. Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua hanno deciso di viversi la loro frequentazione lontano dagli studi di Canale 5, lasciando insieme la trasmissione.

Uomini e Donne: la storia tra Alessandro e Roberta

Occorre specificare che la relazione nata tra il cavaliere campano e la dama di Cassino non ha avuto una serie di alti e bassi abbastanza rivelanti. Alessandro ha frequentato Roberta un paio di anni fa, per poi decidere di chiudere la frequentazione con lei, scoprendosi perdutamente innamorato di Ida Platano. Quando Ida ha deciso di approfondire la conoscenza con Alessandro, la Di Padua ha recriminato spesso a Vicinanza di averla illusa e di aver avuto comportamenti molto discutibili nei suoi confronti. Il cavaliere campano ha poi deciso, insieme a Ida di lasciare il dating show. Alessandro e l'ex dama bresciana hanno vissuto una storia d'amore durata un anno durante il quale Vicinanza non si è mai sentito con Roberta. Tornato nel programma con Ida sul trono, Alessandro ha voluto subito ritornare a frequentare Roberta affermando che "aveva lasciato delle cose in sospeso" con lei. La storia è quindi proseguita ma Vicinanza ha ammesso di avere un grande interesse per Cristina Tenuta. Ha deciso di corteggiarla mettendo, ancora una volta, Roberta da parte. Delusa e ferita dai comportamenti del cavaliere, la dama di Cassino ha persino deciso di lasciare il programma salvo poi tornare qualche settimana dopo. Alessandro, conoscendo meglio Cristina, ha affermato di aver riscontrato un' incompatibilità caratteriale e quindi deciso di tornare da Roberta che gli aveva innalzato tuttavia un muro. Un muro che si è però sgretolato velocemente tanto che la dama di Cassino ha deciso di riaprirgli ancora una volta le porte e lasciare la trasmissione insieme. La Tenuta aveva iniziato a essere coinvolta dall'ex fidanzato della Platano pertanto la sua delusione è stata palpabile.

Nel fine settimana, la dama, ha condiviso una Ig Stories che è sembrata una bella e chiarafrecciata a Vicinanza.

"Se uno fa schifo devi dirglielo, non esistono buone maniere con certa gente, ma solo puro disgusto"

Intanto, sembrerebbe che Alessandro e Roberta non abbiano trascorso il weekend insieme. Vicinanza era a Salerno, mentre Roberta insieme alle sue più care amiche.

