Uomini e Donne, Cristina Tenuta parla di Roberta Di Padua poi rivela: ''Mi hanno regalato un sex toy''

Cristina Tenuta, volto del trono over di Uomini e Donne, parla del Natale e di un particolare regalo hot ricevuto da uno spasimante.

Cristina Tenuta è senza dubbio uno dei volti più discussi del trono over di Uomini e Donne e prossimamente si parlerà molto di lei, quando Alessandro Vicinanza ammetterà di avere un debole per la dama suscitando l’ira di Roberta Di Padua. Parlando del Natale, Cristina ha svelato quale è stato il regalo più imbarazzante ricevuto, ammettendo poi di avere in mente qualcosa di speciale anche per la dama di Cassino.

Uomini e Donne, Cristina Tenuta svela un segreto natalizio

Tra i volti più criticati del parterre femminile di Uomini e Donne, Cristina Tenuta sembra spiccare in particolare. La dama bionda si è fatta notare per il breve flirt con Armando Incarnato lo scorso anno, concluso con drammi e qualche piccolo ritorno di fiamma, fino allo stop finale del cavaliere partenopeo. Cristina ha ammesso di nutrire ancora per Armando un forte interesse, quando lui è sceso a sorpresa in studio riprendendo posto tra i protagonisti del trono over, anche se solamente per poche puntate. Parlando del suo Natale, Cristina ha raccontato di aver ricevuto un insolito regalo da una vecchia fiamma.

“Diversi anni fa mi è stato regalato, insieme a una borsa e nascosto al suo interno… Un sex boy! Ancora ricordo la faccia imbarazzata del mittente che forse si stava vergognando più di me del regalo che mi aveva fatto”.

Al settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi, Cristina ha parlato bene di Roberta Di Padua, ammettendo che avrebbe voluto fare un bel regalo, sapendo quanto fatica una mamma single. Curioso che solo poche settimane dopo, che svelano le Anticipazioni, sarà proprio Cristina la causa dell’addio al programma di Roberta, furiosa per l’interesse che la collega ha mostrato per Alessandro Vicinanza e che il cavaliere salernitano ha accolto con piacere. Nel frattempo, Tenuta si fa un augurio:

“Di incontrare uomini capaci di dare amore, rispetto, protezione e che abbiano chiara l’importanza di lasciare libera una donna di agire, di pensare e di comportarsi”.

