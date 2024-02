Uomini e Donne, Cristina Tenuta difende Greta Rossetti al GF: "Tutta invidia!"

Gossip TV

Cristina Tenuta del trono over di Uomini e Donne è una sostenitrice di Greta Rossetti, una delle concorrenti del GF.

Cristina Tenuta si è esposta sui social per difendere Greta Rossetti, ex tentatrice di TI e concorrente del Grande Fratello. La dama del trono over di Uomini e Donne ha deciso di pubblicare una storia su Instagram in cui esprimeva la sua solidarietà per alcuni recenti attacchi subiti dalla gieffina.

Uomini e Donne, Cristina Tenuta difende Greta Rossetti: "L'invidia è una brutta bestia"

Ieri sera, al GF, Greta Rossetti è stata attaccata da Simona Tagli e Beatrice Luzzi: le due gieffine non hanno esitato a etichettare, anche con termini poco lusinghieri, l'ex tentatrice, per via del suo rapporto con Vittorio Menozzi, l'ultimo concorrente della Casa a essere stato eliminato. Simona Tagli ha, infatti, affermato:

"Sempre buttata addosso a Vittorio, non ne esce neanche tanto bene. A me Greta non piace perché si perde tra un letto e un altro e non si decide. Non mi sembra un atteggiamento carino, ma neanche per se stessa. A me è dispiaciuto tantissimo che Vittorio sia uscito dalla Casa perché è come se fosse stato soggiogato dalle grazie di Greta. Credo che quella sia stata proprio una strategia del gruppetto “ragazze in curve”. Se lei si fosse vissuta una storia con Vittorio nel modo giusto probabilmente Vittorio sarebbe ancora qua."

Le parole della gieffina hanno provocato la reazione di Cristina Tenuta, la quale ha deciso di schierarsi a favore di Gret Rossetti, pubblicando sui social una storia contro Simona Tagli in cui dichiarava:

"L'invidia è una brutta bestia, forza Greta!"

