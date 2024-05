Uomini e Donne, Cristiano e Asmaa innamorati. Cristina interviene, ma è gelo: "Due anni qui e non hai concluso nulla" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, 24 maggio, l'ultima di questa edizione, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone si dichiarano innamorati e pronti a uscire. Cristina Tenuta interviene, ma l'altra dama la gela con poche parole. Ecco cosa è successo!

Oggi, 24 maggio, va in onda l'ultima puntata di Uomini e Donne e si inizia dal trono over con Gemma Galgani protagonista al centro studio insieme a Pietro. L'ultima puntata è tutta dedicata alle coppie del trono over: Cristiano e Asmaa lasciano insieme il programma, dichiarando di aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine, nonostante l'intromissione di Cristina Tenuta all'annuncio.

Uomini e Donne, Cristiano e Asmaa innamorati. Cristina si intromette ma la dama la gela: "Pensa a te che stai qui da due anni e non hai concluso nulla!"

Gemma ha incontrato il suo corteggiatore in camerino, dopo che si era mostrata risentita per l'assenza di complimenti da parte del cavaliere, che invece aveva rivolto delle parole galanti a un'altra dama. In studio, Tina non manca di lanciare le sue solite frecciatine verso la dama torinese, dichiarandosi dispiaciuta che aveva iniziato e concluso la stagione del dating show da sola. Pietro, però, non si è lasciato intimidire dall'opinionista e ha risposto a tono, come ha sottolineato anche Maria De Filippi. Il cavaliere, infatti, ribatte che si stanno frequentando da sole due settimane, quindi, di certo non si può parlare di amore tra loro. Secondo Tina, invece, questo è solo il preludio della fine della loro conoscenza! Tuttavia, con poche battute da parte del cavaliere, la situazione si distende di nuovo e Pietro promette a Gemma di frequentarsi anche durante l'estate.

Spazio a Marcello, che sta frequentando una dama, Francesca: nonostante le insinuazioni di Gianni, il cavaliere decide di lasciar parlare la dama che svela che tra loro va tutto bene. I due si sono anche baciati e Francesca ribadisce che non è interessata a conoscere il passato di Marcello, ma che vuole conoscerlo a partire da chi è ora.

Ancora trono over con Cristiano e Asmaa: i due hanno trascorso un'intera settimana insieme e il cavaliere definisce Asmaa la donna ideale, una donna che lo sorprende sempre di più e di cui è innamorato. Queste parole emozionano molto lo studio e anche Asmaa, che scoppia a piangere dalla gioia. La dama ammette di essere anche lei molto innamorata del cavaliere, ma l'idillio è interrotto da Cristina Tenuta. La dama afferma che si sente in dovere di intervenire perché vorrebbe dire delle cose sul periodo in cui ha frequentato Cristiano.

Ma Asmaa la interrompe e le dice che non ha il diritto di intervenire, perché lei e il cavaliere si frequentano da diverse settimane e quasi h24, tanto che hanno viaggiato in lungo e largo per tutta la Penisola e dal giorno dopo faranno lo stesso, pur di stare insieme. Asmaa difende con forza il suo amore con Cristiano, tanto che persino Tina ammette che, per quanto strano, considerato il carattere di entrambi, evidentemente deve essere stato davvero un colpo di fulmine.

Uomini e Donne, Marcello e Jasna litigano durante un ballo: "Ti intrometti sempre"

Maria De Filippi nota che Marcello si è avvicinato a Jasna e tra i due sono volati stracci durante un ballo: il cavaliere non capisce come perché la sua ex si sia intromessa nella frequentazione con Francesca. Anche gli opinionisti si dividono tra Gianni che sostiene Jasna e Tina, invece, che ritiene che la dama si sia intromessa in qualcosa che non la riguarda. Tutto è partito dal sorrisino di Jasna durante il racconto della serata tra Marcello e Francesca e, mentre inizialmente Jasna non voleva raccontare il motivo di questo suo sorriso, ora, invece, ammette che è rimasta sorpresa quando Francesca ha dichiarato che Marcello non è per nulla pesante. Questo, infatti, è stato il suo stesso pensiero prima di uscire con lui dal programma...

Asmaa e Cristiano lasciano insieme il programma, ma decidono di restare almeno per la fine della registrazione, in modo da poter salutare tutti con calma. Scende una dama per Silvio Venturato: si chiama Sara e, dopo la presentazione, il cavaliere accetta di conoscerla e di ballare con lei, visto anche i vari interessi che sembrano coincidere.

Sembra che tutto proceda a gonfie vele anche tra Renata e Maurizio: nonostante la differenza d'età, infatti, i due si stanno conoscendo da diverse settimane e anche se non sono stati al centro studio molto spesso, è evidente che c'è una certa affinità tra loro e il cavaliere ha già deciso che vorrebbe organizzarsi per trascorrere del tempo insieme al di fuori del programma. Iniziano i ringraziamenti di Tina Cipollari: l'opinionista ringrazia sia gli operatori dello studio, i cameramen per le riprese della sua persona, ma anche il pubblico in studio, sempre dalla sua parte. Il suo Tina Cipollari Show, la sua ironia e le gag con la conduttrice sulle inquadrature più adatte a mostrare la sua bellezza sono la chiusura perfetta per questa ultima puntata di questa edizione di Uomini e Donne.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne