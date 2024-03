Uomini e Donne, Cristian Forti si sbilancia sul nuovo tronista Daniele e sulla scelta di Ida Platano

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne, insieme alla sua amata Valentina, svelano: "Speriamo che Ida scelga Pierpaolo".

La storia d'amore tra Cristian Forti e Valentina Pesaresi procede a gonfie vele. Ospiti di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo, i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno commentato le ultime dinamiche del dating show: dall'arrivo del nuovo tronista Daniele Paudice all'imminente scelta di Ida Platano.

Le rivelazioni di Cristian Forti

Cristian Forti e Valentina Pesaresi si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne e da lì non si sono più lasciati. Intervistati da Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo, hanno raccontato come vanno le cose tra di loro e come è cambiata la loro vita dopo l'esperienza nel dating show di Maria De Filippi:

Siamo tornati adesso dall’Egitto, ci siamo divertiti, siamo stati molto bene. Dopo due mesi va tutto bene, ci sopportiamo per cose diverse. Ci siamo trovati da subito, all’inizio litigavamo poco poi dopo qualche settimane ci sono state le prime discussioni ma ci siamo legati ancora di più. Conoscersi fuori è un’altra cosa. Su alcune cose siamo molto diversi ma su altre molto simili. Non conviviamo ma ci vediamo molto spesso, soprattutto il weekend.

Sia Cristian che Valentina hanno poi colto l'occasione per dire la loro sul nuovo tronista, Daniele Paudice, e commentare il percorso sul trono di Ida Platano. Il primo a prendere la parola è stato il ragazzo:

Con il nuovo tronista ci abbiamo scambiato due parole, però mi piace. E’ diretto, un po come ero io, mi ci rivedo. Non ho visto le puntate però mi sembra che il suo atteggiamento sia proprio il suo modo di essere ma non vedo cattiveria. E’ un po terra terra, come lo sono anch’io. Da quel poco mi sembra simpatico. Non mi aspettavo che richiamasse Beatriz, però se si è sentito di fare cosi ha fatto bene. Io poi con Beatriz all’inizio ho discusso però poi l’ho vista molto sincera, cambiata e interessata. Vicino a Ida vedrei più Pierpaolo ma penso che la scelta di cuore sia un’altra, sicuramente farà quello che si sente.

A fargli eco l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne:

Secondo me Beatriz è una ragazza per diventare tronista, ha carattere, quindi perchè no? Io nel percorso ho sempre tifato per Raffaella però ho visto quanto c’è rimasta male Beatriz, quindi le auguro di trovare la persona giusta. Per quanto riguarda Ida io tifavo per Daniele che è andato via. Ida? Vicino a lei vedrei più Pierpaolo rispetto a Mario che mi è un po calato. Ida la stimo tanto come donna ma spero che scelga con un pizzico di testa.

