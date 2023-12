Uomini e Donne, Cristian Forti al limite: ''Vorrei che le mie corteggiatrici non si eliminassero più''

Gossip TV

Cristian Forti, tronista romano della nuova stagione di Uomini e Donne, fa una confessione sulle corteggiatrici Virginia e Valentina.

Il percorso di Cristian Forti nello studio di Uomini e Donne non è decisamente lineare. Il giovane tronista romano ha concentrato le sue attenzioni sulle corteggiatrici Virginia Degni e Valentina Pesarese, ma entrambe continuano a lasciare e tornare in studio, deluse dal suo comportamento. Ecco cosa ha commentato Cristian a tal proposito.

Uomini e Donne, Cristian ha qualcosa da dire alle sue corteggiatrici

Giovane e intraprendente, Cristian Forti ha intrapreso il suo percorso a Uomini e Donne con leggerezza e quella voglia di scoperta tipica della giovane età. Il romano, molto amato sui social e dal pubblico del dating show di Canale 5 per la sua schiettezza, si trova ora nei guai a causa delle sue corteggiatrici Virginia Degni e Valentina Pesarese. Le due, infatti, sono stanche di vederlo baciare entrambe e non prendere posizione dopo un percorso abbastanza lungo nello studio del programma di Maria De Filippi, e spesso entrano ed escono eliminandosi per poi ripensarci. Intervistato dal magazine ufficiale di Uomini e Donne, Cristian ha ammesso che per Natale vorrebbe un regalo da Virginia e Valentina:

“Non saprei cosa regalare alle mie corteggiatrici, dovrei scavare un po’ di più. Però da loro so bene cosa vorrei: che non si eliminassero più e rimanessero fino alla fine”.

Il romano è molto ironico ma ha ragione, le due ragazze dovrebbero scegliere se rimanere, e sopportare il fatto che sia un po’ un farfallone, oppure eliminarsi definitivamente non accettando questo suo lato del carattere. Dopo aver ammesso che vorrebbe trovare l’amore e aver raccontato le sue tradizioni natalizie, Cristian ha rivelato di stare per laurearsi e spera di festeggiare con la ragazzza che sceglierà a Uomini e Donne, il cui pubblico è stanco dell'atteggiamento di Beatriz.

“Mi auguro di stare tanto tempo e bene con la ragazza che sceglierò. Vorrei laurearmi in teoria l’anno che verrà sarà quello della mia laurea”.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.