Uomini e Donne, crisi in corso tra Alessio Corvino e Lavinia Mauro: ecco cosa ha risposto l'ex corteggiatore!

La coppia di Uomini e Donne formata da Alessio Corvino e Lavinia Mauro sarebbe in crisi? Ecco cosa ha risposto l'ex corteggiatore in proposito!

L'unica coppia ancora in piedi nata da questa stagione di Uomini e Donne è formata dalla tronista Lavinia Mauro e dalla sua scelta, il corteggiatore Alessio Corvino. I due, dopo mesi di corteggiamento, litigi e incomprensioni, hanno compreso di essere fatti l'uno per l'altra e, una volta fuori dagli studi di Canale5 e dallo sguardo benevolo di Maria De Filippi, hanno iniziato a vivere la loro relazione lontani dalle telecamere. Nonostante tutto sembri procedere per il meglio, alcuni rumors su una crisi tra i due hanno fatto preoccupare i fan. A svelare come stanno le cose ci ha pensato il corteggiatore Alessio Corvino: ecco cosa ha dichiarato!

Uomini e Donne, crisi tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino: risponde l'ex corteggiatore

I rumors si sono diffusi quando la coppia ha trascorso solo una parte delle vacanze insieme, a Ischia, godendosi dei giorni di relax, prima di trascorrere il resto del tempo con gli amici e separatamente. Apriti cielo! Gli haters hanno immediatamente insinuato che tra loro ci fosse una grave crisi e non hanno potuto trattenere le critiche, soprattutto, verso l'ex corteggiatore, partito per Ibiza senza la fidanzata.

Proprio Alessio si è trovato a rispondere in prima persona alle insinuazioni di chi voleva lui e Lavinia Mauro già pronti a lasciarsi: con un ironico video su Instagram ha svelato qual è la verità sulla crisi e ha zittito gli haters. Alla domanda, infatti, se lui e la fidanzata stessero vivendo una crisi di coppia, Alessio ha risposto postando un video in cui finge di sbagliare, mentre in sottofondo passano le parole della canzone di Franco Califano, Tutto il resto è noia. Una chiara risposta a chi ancora dubita del legame che lui e l'ex tronista condividono. L'ex corteggiatore ha anche risposto ad altre domande sulla sua storia con Lavinia, rivelando di riguardare qualche volta le loro esterne, anche perché i fan non perdono occasione di taggarlo e condividere con lui i momenti più belli vissuti dalla coppia nel programma:

"Mi capita, certo! Capita che me le inviate anche voi in direct o che mi ritrovi il tag di qualche fanpage o in esplora mentre scorro. Fa un effetto strano, perché comunque vedi come ti rapportavi alla tua ragazza quando vi siete conosciuti e comunque sono passati mesi. Oramai il rapporto è completamente diverso con lei. Certe volte non sembriamo neanche noi! Un effetto strano: bello rivederti, ma strano!"

