Uomini e Donne, Costantino Vitagliano si sbottona su Alessandra Pierelli: "Vi racconto la verità..."

L'ex tronista di Uomini e Donne, Costantino Vitagliano, tornerà presto in tv e in un'intervista ha deciso di rivelare la verità dietro la storia con Alessandra Pierelli. Ecco cosa ha raccontato.

Intervistato a Il Corriere della Sera, l'ex tronista Costantino Vitagliano ha raccontato di essere pronto a tornare presto in tv e ha rivelato dei retroscena su Alessandra , sua scelta all'epoca di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Costantino Vitagliano si confessa e annuncia il ritorno in tv

In questa lunga intervista, l'ex tronista si è raccontato, partendo dall'infanzia, passando per la gavetta, gli anni in cui lavorò come spogliarellista e ragazzo immagine, poi l'esperienza con Uomini e Donne, fino al successo, quando Lele Mora lo prese sotto la sua ala e arrivò a fare le vacanze in barca con Flavio Briatore. Sull'esperienza al dating show di Maria De Filippi rivela:

"Ero solo uno dei tanti, ma Maria mi dava spazio e io funzionavo, piacevo tanto"

E, ovviamente, nominando il programma di Canale 5 non può mancare il riferimento ad Alessandra Pierelli:

"Era tutto vero in quei quaranta minuti di tv, poi uscivo e avevo altre vite, di cui ad Ale non dicevo nulla. Se mi beccavano con una ragazza nella Jacuzzi, divevo che era un set..."

E, a sorpresa, annuncia un ritorno in tv: "Sarò ospite in una prima serata Rai. Ma, a parte questo, ora faccio altro, non vado molto in tv, perché ormai pagano poco".

