Uomini e Donne, continua il dramma per Ida Platano: Alessandro si tira indietro

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Ida Platano e Alessandro Vicinanza sempre più in crisi.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, dubbi sulla frequentazione tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza, che non sembra molto convinto della frequentazione con la dama bresciana. Gloria, delusa dal fatto che Diego Tavani abbia preferito uscire con la nuova dama piuttosto che chiarire con lei, decide di concludere questa conoscenza.

Uomini e Donne: Ida Platano nuovamente delusa

La puntata di Uomini e Donne si apre sul confronto tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. La dama bresciana ha scelto di far scendere il cavaliere che è giunto in studio per conoscerla, dopo aver ascoltato Alessandro affermare di avere problemi con la distanza che li separa. Dopo la puntata, i due protagonisti del Trono Over si sono parlati in camerino, e il cavaliere si è mostrato piuttosto furioso per le considerazioni fatte sul suo conto. Ida e Alessandro si salutano con un abbraccio ma Tina Cipollari è certa che non vi sarà un futuro per loro. Ida racconta di aver passato la notte con il cavaliere e di non aver provato le emozioni che avrebbe pensato di provare, frenandosi dall’andare oltre sia per paura sia per la mancanza di trasporto.

Secondo i presenti, Alessandro non vuole farla venire a Salerno per qualche motivo e non ha intenzioni serie con la bresciana, mentre lui continua a sostenere di essere preoccupato per il futuro avendo lei una situazione familiare ben diversa dalla sua. Ida ammette di aver preso il numero di telefono di Ottavio e Alessandro dichiara di essere infastidito, mentre Tina difende la dama perché crede che lui non le stia dando abbastanza sicurezza. Il cavaliere ammette di volersi tirare indietro, mentre Ida racconta di aver ricevuto una lettera in camerino e si scopre che è stata inviata da Angelo.

Si passa poi a Diego Tavani, finito al centro delle polemiche, che ha deciso di tenere Alessandra nonostante avesse intrapreso una frequentazione con Gloria. Il romano è uscito a cena con la nuova dama ed entrambi si sono trovati bene insieme, notizia che scatena la furia di Gloria che sente di essere stata presa in giro da Diego e vuole chiudere. Le accuse della romana mandano Diego in escandescenza e sembra che tra i due non vi sia possibilità di ritorno. Dopo un ballo al centro dello studio, Ida mostra tutta la sua delusione per Alessandro, che non riesce proprio a farsi capire.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.