Uomini e Donne, colpo di scena: Tina Cipollari e Gianni Sperti saranno i nuovi tronisti?

Nuovi gossip fanno impazzire i fan di Uomini e Donne. Sembra che Maria De Filippi voglia promuovere Tina Cipollari e Gianni Sperti a tronisti.

Aria di cambiamenti nello studio di Uomini e Donne. Maria De Filippi sta prendendo decisioni decisamente spiazzanti e impreviste, come nominare Ida Platano nuova tronista o permettere il ritorno in studio di Alessandro Vicinanza proprio mentre la sua ex è sul trono. Sembra che la presentatrice si prepari ad un nuovo colpo da maestra che riguarda Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Uomini e Donne, Tina e Gianni rimangono in studio ma cambiano ruolo!

La nuova stagione di Uomini e Donne sta riservando non poche sorprese al pubblico di Canale 5. Ida Platano è stata nominata nuova tronista in carica dopo la fine della storia d’amore con Alessandro Vicinanza, anche lui tornato in studio nel parterre maschile del trono over e subito uscito con Roberta Di Padua. Lei, stando alle Anticipazioni, abbandonerà la studio proprio a causa del cavaliere salernitano. Dopo aver intrapreso un flirt con la dama di Cassino, la quale ha chiarito sin da subito la sua intenzione di volersi conoscere in modo esclusivo, Alessandro ha accettato di frequentare anche Cristina e questo ha fatto andare Roberta su tutte le furie.

Nel frattempo, secondo il settimanale Nuovo, Maria De Filippi starebbe preparando un nuovo colpo di scena clamoroso per il pubblico di Uomini e Donne, che riguarda gli storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. “Maria De Filippi ha dei progetti per i suoi due opinionisti. Cambiamenti a Uomini e Donne. Da opinionisti a tronisti, Maria si impegna a trovare l’amore a Gianni e Tina“.

Insomma, secondo il noto settimanale, la presentatrice vorrebbe dare a Tina e Gianni l’occasione di diventare tronisti e cercare l’anima gemella proprio nello studio dove da un ventennio prestano servizio come opinionisti. Il gossip non ha al momento conferma, ma apre ad un nuovo scenario: chi potrebbe prendere il posto dei due? Si esclude il ritorno di Karina Cascella, che un tempo sedeva vicino all'iconico duo, ma potrebbe tornare invece Lorenzo Ricciardi nel ruolo di opinionista dato che rimane uno dei tronisti più amati nella storia del programma.

