Uomini e Donne, colpo di scena: Elena esce con l'ex di Gemma Galgani!

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Elena S. sorprende tutti confermando di voler conoscere Stefano.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Alessandro chiude con Vincenza, dopo che lei conferma di non provare un sentimento per lui. Mentre Pinuccia torna all’attacco, Elena S. esce con Stefano e la notizia crea scompiglio dato che nessuno sembra credere alla partenopea.

Uomini e Donne, Elena S. sorprende tutti!

La puntata di Uomini e Donne inizia con il consueto battibecco tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, che ha lanciato una bomba su Giorgio Manetti. La verace opinionista cerca un cavaliere per la dama torinese, ma nessuno sembra essere interessato. “Fa così tanto per aumentare verso coloro che vorrebbero conoscermi”, ha sentenziato Gemma. Si passa poi ad Alessandro, che sta uscendo con Vincenza nonostante le continue discussioni con Pinuccia. Il cavaliere pugliese ribadisce di trovarsi molto bene con Vincenza e, mentre lui sembra molto interessato, lei si tiene sulle sue e frena l’entusiasmo: “Io lo vedo come una persona carina ed educata, ma non mi è scattato niente ancora”. Vincenza ammette di essere frenata dall’età, e tutti fanno notare che è inutile continuare questa conoscenza dato i presupposti.

Nonostante il due di picche, Alessandro non ha intenzione di tornare da Pinuccia, rivelando che con la dama non c’è compatibilità caratteriale. Ascoltando le risposte di Pinuccia, Tina Cipollari torna ad attaccare la dama: “Sei noiosa, sempre a parlare delle tue cose e di Vigevano, ora ricomincia sul pianto”. Nel frattempo, colpo di scena, Vincenza dichiara che Pinuccia l’ha incontrata alla stazione e ha fatto di tutto per non avvicinarla, notizia che conferma la gelosia della dama nei confronti di Alessandro.

Tocca poi a Stefano che è uscito con Elena S., che ha deciso di accettare il suo numero di telefono dopo aver capito che il cavaliere romano è sincero. Tina non crede nelle buone intenzioni di Elena, dato che trova strano che la partenopea si sia interessata adesso dopo mesi che Stefano si trova nel parterre maschile. Stefano, invece, crede alla dama dopo la giornata che hanno trascorso insieme. “Tu sei uscita con Stefano per stare al centro, tra una settimana troverai una scusa come hai fatto con me”, ha tuonato Biagio Di Maro che è ancora furioso con la dama, che ha rifiutato l’esclusiva e l’ha piantato in asso.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.