Uomini e Donne, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi ospiti a Verissimo: "Finalmente ci sposiamo!" [VIDEO]

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi si sono innamorati a Uomini e Donne e a distanza di un mese dalle loro nozze si sono raccontati a Verissimo.

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono una delle coppie nate a Uomini e Donne più amate e seguite degli ultimi anni. I due, dopo essere diventati genitori, nel 2022, della piccola Maria Vittoria, convoleranno a nozze il 31 ottobre 2024. A Verissimo, ospiti di Silvia Toffanin, hanno raccontato il perché della scelta di un matrimonio autunnale e dei progetti per il futuro.

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi a Verissimo: "Faremo un matrimonio autunnale"

La coppia si è conosciuta nel 2019 a Uomini e Donne e nel giro di pochi anni hanno iniziato a convivere e sono diventati genitori di Maria Vittoria nel 2022. I due, inoltre, annunciato che convoleranno a nozze e hanno scelto per il loro matrimonio una data autunnale: il 31 ottobre 2024. Una scelta insolita, come ha commentato Silvia Toffanin: Lorenzo ha fatto la fatidica proposta alla compagna poco dopo la nascita della loro bambina e ha svelato che non hanno voluto sposarsi in estate perché...lui non ama il caldo:

"Siamo andati a due matrimoni, uno il 15 di agosto. Io amo i miei invitati e vorrei che venissero al mio matrimonio con sciarpe e guanti. Sarà un matrimonio un po' natalizio"

Lorenzo ha ammesso che non pensava che avrebbe mai potuto amare qualcuno come Claudia: la ragazza è scesa, infatti, per corteggiare il tronista e, anche nella trasmissione di Canale5 condotta da Maria De Filippi, Lorenzo ha compreso che la corteggiatrice era la donna giusta per lui:

"Non pensavo esistesse una donna così, non ci credevo e se non avessi incontrato lei, non so se sarei diventato padre. Claudia mi ha fatto capire tante cose poi sono diventato papà e il mio mondo è cambiato. Io vorrei 3 figli, lei due e vorrei tutte femmine"

Claudia e Lorenzo di Uomini e Donne: "Dopo le nozze vorremmo anche un altro bambino"

L'ex corteggiatrice ha rivelato che dopo le nozze vorrebbero provare ad allargare la famiglia: "Silvia, ci hai portato fortuna l'ultima volta, mandami un altro in bocca al lupo anche per questa volta". Claudia ha raccontato che è cambiata molto con la maternità, perché la nascita di Maria Vittoria l'ha spinta a diventare meno chiusa e più affettuosa:

"Non sono mai stata una persona affettuosa e Lorenzo lo sa, però, da quando è nata Maria Vittoria non riesco a non sbaciucchiarla tutta. Ho un modo diverso di dimostrare affetto, ma lui anche lo sa e mi capisce"

Lorenzo ha aggiunto che con Claudia sa di poter parlare di tutto, perché lei è la "colonna portante della famiglia" e sa che per qualsiasi problema può confidare in lei e nella sua comprensione e ascolto. L'ex tronista le ha poi letto una commovente lettera, in cui le ha rinnovato la promessa di rendere sempre lei e Maria Vittoria la sua priorità:

"La nostra piccola Mavi è la prova che possiamo creare qualcosa di meraviglioso insieme. E tu per me sei un sogno che si realizza, ti amo. Tuo marito Lorenzo"

