Uomini e Donne, Chiara Rabbi e Matteo Ranieri insieme a Milano: cosa succede?

Chiara Rabbi e Matteo Ranieri insieme a Milano. Spuntano video in discoteca e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne replica dura su Instagram.

Chiara Rabbi è stata protagonista di diversi gossip negli ultimi mesi, a causa della rottura con l’ex tronista di Uomini e Donne, Davide Donadei. In viaggio a Milano insieme a Matteo Ranieri, la romana si difende da pesanti critiche. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Chiara Rabbi si difende sui social

Nelle ultime ore, Chiara Rabbi è volata a Milano insieme a Matteo Ranieri e la curiosità del pubblico di Uomini e Donne è esplosa, seguendo con piacere i due ex protagonisti del programma di Maria De Filippi in una nuova avventura, insieme anche a Camilla Mangiapelo. I tre sono stati invitati a prendere parte ad alcuni eventi della Milano Fashion Week e hanno concluso la loro avventura in bellezza, recandosi insieme in discoteca per trascorrere una serata diversa dalle altre.

Mentre Matteo si è mostrato profondamente impacciato, non amando in modo particolare questo ambiente, Camilla e Chiara si sono scatenate e alcuni fan non hanno gradito, sottolineando come l’ex fidanzata di Davide Donadei sia cambiata dopo la rottura con il pugliese. Mentre vengono rivelati alcuni retroscena sull’addio, Chiara viene accusata su Instagram di essere diventata fin troppo festaiola, mentre prima ha sempre mostrato sui social il suo lato di fidanzata premurosa, felice di poter stare a casa con il suo compagno, e lei replica furiosa:

“Rispondendo che c’è chi lo ha fatto a luglio e ad agosto a cose fresche e io ho deciso di farlo ora a cuor leggero. È bellissimo conoscere gente ma non è mai uscita una mia foto o video che potesse suscitare polemica. Direi che la differenza sta in come vengono fatte le cose e devo dire che me la cavo alla grande”.

Davide, in effetti, ha iniziato a postar sin da subito foto di lui in discoteca ed è stato anche protagonista dello scandalo con Roberta Di Padua, ex dama del trono over di Uomini e Donne, con la quale si è lasciato immortalare durante una cena in albergo a Napoli. Insomma, Chiara è stanca di doversi sentire in colpa solamente perché, dopo tanta sofferenza, ora vuole divertirsi e non pensare più a Davide.

