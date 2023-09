Uomini e Donne: chi era il (famoso) marito della dama del trono over, Donatella De Giorgio

Gossip TV

La dama del trono over di Uomini e Donne, Donatella De Giorgio, è stata sposata per così tanti anni con un volto noto dello sport: ecco di chi si tratta.

Tra le dame del trono over di Uomini e Donne, Donatella De Giorgio, ha iniziato una frequentazione con Silvio Venturato ex flirt di Gemma Galgani.

Originaria della toscana ma calabrese d'adozione, la dama ha catturato l'attenzione di molti uomini del parterre maschile del dating show. Donatella, presentandosi, ha parlato della sua vita privata, svelando di essere vedova da qualche tempo:

Ho Niccolò che ha 23 anni e vive con me. È quello più piccolo. Poi ne ho una di 40 e una di 37. Sono nonna di quattro nipoti. A Niccolò giustamente, vivendo con me, io gliene parlo, gli racconto tutto di Silvio. Anche quando telefona. Lo vedo molto propenso a questa cosa perché giustamente anche lui vede che sto bene, sorrido, sono contenta. Sono stata 43 anni con mio marito e sono stata benissimo. 43 anni sono tanti"

Donatella De Giorgio è stata sposata per così tanti anni con un volto noto dello sport, ovvero Massimo Borracci, pluricampione di nuoto e pallanuoto. Borracci è stato primatista italiano nel 1967 nei 100 e due volte finalista europeo nelle staffette. Da tecnico ha guidato il nuoto della Rari Nantes Florentia fino al 1994, centrando numerosi titoli nazionali e portando alla ribalta diversi giovani fiorentini. Tornato alla Fiorentina Waterpolo, dopo varie esperienze in giro per l'Italia, nella stagione 2006/07 ha vinto Campionato, Coppa dei campioni e Supercoppa Europea.

Massimo Borracci si è spento nel 2022, all’età di 78 anni, dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. A quasi due anni di distanza Donatella De Giorgio ha deciso di mettersi in gioco a Uomini e Donne iniziando la frequentazione con il cavaliere Silvio.

