Uomini e Donne: Chi è Fabio Nova? Vita privata, ex moglie, foto

Conosciamo meglio uno dei nuovi protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, il fotografo Fabio!

Pace fatta tra lui e Tina Cipollari? In attesa di scoprirlo, scopriamo invece qualcosa in più su Fabio!

Uomini e Donne: Ecco chi è Fabio Nova del Trono Over

Fabio Nova nasce a Milano, in Lombardia, nel 1959; ha quindi 63 anni. Si diploma all'Istituto Gonzaga, e poi si laurea all'Università Cattolica del Sacro Cuore; dopodiché si specializza in Fotografia, presso lo IED. Ben presto, dunque, Nova inizia a muovere i primi passi nel mondo della pubblicità, appunto come fotografo. Durante la sua carriera, immortala top model e vip degne di nota, come Naomi Campbell ed Alba Parietti. Nova si occupa tuttavia anche di reportage e volontariato nei paesi più poveri, ad esempio in Africa.

Vive tra l'Italia e il Brasile, dove ha persino una casa e dove, insieme al fratello, si dedica all'estrazione dei marmi e di altri minerali preziosi. Attualmente, Nova è single, ma in passato è stato sposato con una donna - a detta sua - caratterizzata di un'incredibile bellezza, e alla quale lui era particolarmente fedele. Infatti, nonostante le avances di svariate modelle che hanno per Nova, quest'ultimo non ha mai ceduto.

Al momento, è uno dei nuovi cavalieri del parterre maschile del trono over di Uomini e Donne, ed anche uno dei più discussi. Sin dal primo giorno in cui ha fatto il suo ingresso in studio, Nova attira l'attenzione di Tina Cipollari, la quale non fa che punzecchiarlo con espressioni piuttosto colorate. Il fotografo, però, non si lascia intimidire, e le risponde a tono. Nel corso delle ultime puntate, in occasione della sfilata degli uomini, si scusa con la Cipollari, riconoscendo di aver esagerato con l'opinionista.

