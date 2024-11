Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo rivela come ha scoperto di essere in dolce attesa

Gossip TV

L'ex volto di Uomini e Donne Cecilia Zagarrigo ha annunciato da poco di essere in dolce attesa: ecco cosa ha rivelato sulla seconda gravidanza!

Cecilia Zagarrigo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha rivelato qualche giorno fa di essere in dolce attesa del suo secondo figlio insieme al compagno Moreno Cassamima, già padre della piccola Mia, nata qualche anno fa.

Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo svela come ha scoperto di essere in dolce attesa

Chiacchierando con i fan su Instagram, Cecilia Zagarrigo ha raccontato delle curiose circostanze che l'hanno portata a scoprire di essere in dolce attesa per la seconda volta. Ai followers, l'ex corteggitrice ha rivelato che lei e il compagno hanno scoperto tutto il 13 agosto, durante una vacanza in Puglia. In quei giorni, Cecilia ha ricordato che ha rischiato di finire al pronto soccorso, perché era svenuta in mare e le si era formato un bozzo in corrispondenza del seno.

A causa di queste circostanze, Cecilia ha rivelato di aver deciso di farsi visitare da un medico di Taranto che, durante l'ecografia all'addome, le ha evidenziato che presto avrebbe avuto le mestruazioni. Queste parole hanno sfiduciato molto l'ex corteggiatrice che ha raccontato che da un po' lei e Moreno stavano cercando di avere un altro bambino. Due giorni quella famosa visita, Cecilia ha notato di sentirsi strana e ha deciso di fare un test di gravidanza, sebbene non ci sperasse affatto.

A sorpresa, però, il test è risultato positivo e l'ex corteggiatrice ha raccontato che, da quel momento, è stato un turbinio di emozioni. Una volta tornata a Milano, ha deciso di sottoporsi alle prime visite e per alcuni mesi è riuscita a celare questo dolce segreto, anche perché voleva aspettae che trascorressero i mesi più difficili. Ora, ha svelato Cecilia, è alla sedicesima settimana e qualche giorno fa, dopo la nuova visita, hanno deciso di rivelare ai fan del lieto evento. Zagarrigo ha raccontato, infine, che Moreno spera che sia un'altra femminuccia, ma che a lei interessa solo che vada tutto bene:

"E quale miglior modo per raccontarvi quello che mi sta succedendo se non prendendomi in giro con il video che ho pubblicato ieri. Quindi insomma questo è quanto, aspettiamo baby 2. Partiranno ovviamente i sondaggi: sarà maschio o femmina. Siamo molto felici, Moreno vorrebbe una femmina, io con tutta l’ansia che ho addosso voglio solo che vada bene. So che è una frase fatta ma è così, quindi vediamo"

Uomini e Donne, la storia tra Cecilia Zagarrigo e Moreno Cassamima

Originaria di Torino e classe 1995, Cecilia Zagarrigo è stata una delle corteggiatrici di Uomini e Donne. Nel 2022 è diventata mamma per la prima volta della piccola Mia, nata dalla relazione con Moreno Cassamima. Nel dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi aveva preso parte come corteggiatrice di Oscar Branzani e Luca Onestini.

Dopo il dating show è stata una delle tentatrici di Temptation Island e lì ha avuto una breve relazione con Carlo Pietropoli. Nel 2021 ha inziato a frequentare il suo manager e amico di lunga data, Moreno Cassamima e da lui ha avuto la primogenita Mia. Sulla loro storia, l'ex corteggiatrice ha dichiarato in un post dedicato al compagno:

"Noi in fondo l'abbiamo sempre saputo, la nostra era solo paura di rovinare la nostra amicizia, quel legame che ci teneva uniti come se fossimo sempre stati una coppia. Paura di perderci se le cose fossero andate male. Paura di non essere più noi, con quelle chiamate interminabili che dovevano essere lavorative e che poi finivano con: “ si, ma tu come stai? Cosa fai? Dove sei?”, chiamate che pregavo non finissero mai. E allora facevamo finta di niente, io con la mia vita e tu con la tua, sempre pronti ad esserci l’uno per l’altra ma con la speranza, in fondo, di iniziare ad esserci in un modo totalmente diverso”

