Uomini e Donne, Catia Franchi torna a parlare di Biagio Di Maro: ''Lui ha voluto darmi il suo numero''

Catia Franchi, nuova dama del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne, parla del passato e di Biagio Di Maro.

Catia Franchi è entrata a gamba tesa nello studio di Uomini e Donne, mostrando una grinta unica e nessuna remora di dispensare la sua opinione, anche nelle situazione più critiche. La dama del Trono Over non ha avuto un’accoglienza benevola in studio, soprattutto dopo le critiche per il primo appuntamento con Biagio Di Maro, ma non si fa abbattere e pensa al futuro.

Uomini e Donne, Catia Franchi parla del doloroso passato

Nello studio di Uomini e Donne è arrivato un ciclone di nome Catia Franchi e il pubblico già adora la dama, la sua verve unica e la sua schiettezza che è decisamente contraria al politically correct. Catia ha affrontato la gogna in studio quando ha insultato Biagio Di Maro per averla portata a prendere un pezzo di pizza al taglio, invece che in un ristorante dove per lei sarebbe stato più consono svolgere un primo appuntamento. Catia si è raccontata al magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi, parlando dell’episodio difficile che l’ha portata a cambiare rotta alla sua vita.

“Ho ricevuto una diagnosi di tumore. Quando sono uscita dall’ambulatorio mi è venuta una grande rabbia e mi sono detta: “Basta, adesso voglio vivere!”. Ho deciso di porre fine al mio matrimonio ho subito iniziato a lottare: alla fine ho vinto io! Dopo tre mesi dall’ultima operazione, ho corso la maratona di Reggio Emilia e non solo sono arrivata alla fine ma ho fatto anche il miglior tempo”.

E mentre Ida Platano vuole un altro figlio, destando la preoccupazione dei fan che credono che la dama sia ancora troppo legata a Riccardo Guarnieri, il quale invece non ha intenzione di tornare sui propri passi, Franchi torna a parlare di Biagio e ammette:

“Io l’ho attaccato durante un centro studio in cui mi sembrava avesse preso in giro le due dame con cui era uscito. Subito dopo, lui ha volto darmi il suo numero di telefono e ho accettato. Forse ero più curiosa di ascoltare quello che aveva da dire che altro, e poi, dopo averlo attaccato mi sembrava giusto sentire la sua campana”.

