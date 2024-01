Gossip TV

Uomini e Donne, Carlo Alberto Mancini risponde alle critiche sulla sua storia con Federica Proia

di Maria Castaldo 29 gennaio 2024 5

L'ex scelta di Nicole Santinelli, Carlo Alberto Mancini, è uscito allo scoperto con la nuova fiamma, anche lei ex corteggiatrice di Uomini e Donne! In seguito alle critiche ricevute, l'ex corteggiatore ha deciso di rispondere per le rime.