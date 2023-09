Uomini e Donne, caos in studio: Gianni Sperti e Aurora Tropea ai ferri corti, Tina Cipollari show con Gemma Galgani [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi su Canale5, il caos regna in studio. Aurora Tropea e Gianni Sperti sono di nuovo ai ferri corti, mentre Tina Cipollari ne combina una delle sue contro Gemma Galgani. Ecco cosa è successo!

Uomini e Donne, volano stracci in studio tra Gianni Sperti e Aurora Tropea, Gemma e Maurizio continuano a far discutere

Maurizio e Gemma non hanno avuto occasione di uscire insieme, a causa di "impegni professionali di lui", come chiarisce Maria De Filippi. Il cavaliere chiede di potersi avvicinare alla dama torinese per poter parlare con più serenita con Gemma, scatenando i commenti inaciditi di Tina Cipollari, che continua a sostenere che l'unica motivazione che spinge Maurizio a uscire con Gemma è la visibilità. Anche altre dame del parterre femminile sono concordi con l'opinione di Tina, ma la dama torinese insiste nel dire che non è così. Nel suo discorso, Maurizio ripete che la dama è una bella persona, che si trova bene, ma che al momento non sente di provare attrazione, ma che "forse un domani potrebbe accadere". Le sue parole scatenano un certo scalpore e anche Gianni Sperti afferma che questo atteggiamento è molto falso e che non è una giustificazione dire che è la prima volta che è nel dating show di Canale5. L'opinionista gli chiede se è attratto da qualcuna nel parterre e il cavaliere risponde che ritiene attraenti tutte le donne del trono over, scatenando altri commenti. Tuttavia, nonostante sembri evidente che Maurizio non ha alcun interesse per lei, Gemma vuole continuare la loro frequentazione e come fa notare Barbara De Santi, il cavaliere non sembra minimamente entusiasta alla prospettiva di andare avanti in questa storia con la dama torinese.

Ancora spazio al trono over con Roberta Di Padua, Aurora Tropea e Claudia e uno dei cavalieri del parterre, Marco. Roberta chiarsice subito che, per quanto sia stata bene con lui a cena, non ha sentito quella scintilla in più che le fa pensare che possa esserci un proseguimento, così, chiude ogni conoscenza. Claudia racconta un aneddoto molto romantico su di lei e Marco: sembra che 30 anni fa, a Torre Ovo in Puglia, i due si siano incontrati, quando erano solo due ragazzini di 13 e 10 anni e che si siano innamorati. Il cavaliere commenta che potrebbe essere davvero come aver ritrovato un amore dal passato. Marco ammette che anche con Aurora è stata una bella sorpresa, perché è una bella persona e anche la dama ammette che sente una forte attrazione per lui: la produzione manda in onda un video di un incontro tra loro due nei camerini che mostra che la dama del trono over è già abbastanza presa dal cavaliere, visto che gli dedica una canzone e porta un pensierino per la figlia.

Claudia commenta che l'atteggiamento di Aurora è molto costruito, perché dopo solo un incontro non verrebbe naturale già compiere questi gesti verso un uomo. Dato che tra Tropea e il cavaliere c'è una differenza d'età, Gianni Sperti commenta che quest'anno la dama ha deciso di cambiare e prediligere uomini più giovani, dopo aver passato tanti anni a criticare l'atteggiamento di Gemma e di altre dame. Anche la dama torinese interviene è dà ragione all'opinionista, provocanzo un'accesa discussione tra lei e Tropea. Anche Roberta Di Padua commenta che lo scorso anno ha detto di tutto su di lei e sulla sua preferenza per uomini più giovani e che il suo atteggiamento è solo un modo per ripulirsi l'immagine di fronte ad altri. La dama si scalda, ricordando ad Aurora di non parlare di violenza verbale sulle donne con Gianni, perché la violenza è altra cosa. Anche l'opinionista la accusa di diffamarlo e che ci saranno conseguenze se continuerà così. Marco alla fine decide di proseguire con entrambe, anche se sceglie di ballare con Claudia.

Tina si presenta con una valigia e un biglietto aereo per Gemma, perché parta in serata con Maurizio per Cagliari, dove il cavaliere si deve recare per motivi di lavoro. La valigia contiene diversi set di lingerie e Tina ne combina una delle sue, decidendo di mostrare al pubblico in studio il contenuto della valigia, insistendo che i due prendano una stanza insieme nell'albergo in cui il cavaliere deve alloggiare. Maurizio è molto imbarazzato e Maria De Filippi interviene dicendo che non ci sarà questa eventualità, perché il cavaliere ha già avuto l'occasione di poter trascorrere la notte con la dama torinese e di certo non avverrà ora. Per Maurizio al momento non ci sono le basi per andare oltre e Gemma ne è consapevole, ma la dama vuole comunque darsi del tempo prima di chiudere ogni rapporto con il cavaliere. Gemma chiede se il cavaliere è a disagio per la situazione che si è creata, ma i tentennamenti del cavaliere attirano nella discussione Silvio che commenta che uscire con Gemma richiede molto impegno e dedizione, scatenando la reazione stizzita della dama. Tra i due inizia un nuovo scontro, che li porta a rievocare ancora una volta la loro passata conoscenza.

