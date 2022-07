Uomini e Donne, Camilla Mangiapelo parla per la prima volta dopo la fine della sua relazione con Riccardo Gismondi

Gossip TV

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è tornata a parlare della rottura con l'ex tronista Riccardo Gismondi.

Qualche giorno fa, una delle coppie più amate del dating show di Uomini e Donne ha annunciato la fine della loro lunga relazione. Stiamo parlando dell'ex tronista Riccardo Gismondi e dell'ex corteggiatrice Camilla Mangiapelo che si erano conosciuti nel programma durante la stagione 2016/02017.

“Buongiorno, scrivo queste parole per fare chiarezza - ha scritto alcuni giorno fa la Mangiapelo su Instagram - una volta per tutte e per il rispetto che ho per chi mi segue. Purtroppo non tutte le cose belle hanno un lieto fine. Da qualche giorno io e Riccardo abbiamo deciso di prendere strade diverse. Non ci vedrete più nella stessa casa. Obiettivi lavorativi e personali ci portano a una separazione. Non rinnego nulla di questi sei anni. Purtroppo le persone cambiano e le storie finiscono. Ho deciso di metterci la faccia per l’ennesima volta e di spiegarvi, ringraziandovi per il supporto costante. Spero che capirete che è un momento delicato e che i motivi che hanno portato alla rottura restano personali e come non abbia voglia di parlarne oltre. Spero che rispetterete il nostro riserbo e la privacy, che abbiamo difeso anche durante la storia. Sempre vostra, Mapina”.

A distanza di qualche giorno, l'ex corteggiatrice è tornata sui social rispondendo alle curiosità dei follower. A chi le ha domandato di Riccardo, Camilla ha dichiarato:

“Questo è l’unico argomento di cui non parlerò mai. Non cambia ciò che ho già detto. La cosa è personale e delicata, nulla su cui potrei mai speculare.”

La giovane romana ha tenuto a precisare di non avere rimpianti in merito alla loro relazione e a chi le ha chiesto come superare una delusione d'amore, l'volto di Uomini e Donne, ha detto:

"Dipende tutto da te. Il tempo è la cura più efficace sicuramente. Ma senza la tua volontà non può succedere nulla. Si supera concentrando tutte le energie su te stessa. Sembrerà banale ma è l’unica via per uscirne."

La Mangiapelo ha ammesso di vivere un momento difficile ma di essere sicura che presto ritroverà la sua serenità:

"Come sto? E’ una domanda molto complessa questa. Potrei rispondere in un milione di modi diversi perché vivo emozioni contrastanti. Sto riprendendo in mano la mia vita e ci vuole del tempo per ritrovare i propri equilibri. Ma sono molto fiera di me."

