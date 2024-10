Uomini e Donne, Brando Ephrikian replica ai rumors sulla rottura con Raffaella Scuotto

Gossip TV

Brando Ephrikian è stato uno dei protagonisti della precedente stagione di Uomini e Donne. Di recente si sono diffusi rumors sulla fine della sua storia con Raffaella Scuotto. Ecco come ha replicato l'ex tronista!

Non c'è pace per Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto: la coppia nata negli studi di Uomini e Donne nella precedente stagione sta vivendo il suo amore lontano dalle telecamere e, nonostante tra l'ex tronista e la sua scelta proceda tutto a gonfie vele, non sono mancati rumors di una crisi tra i due. Stanco di queste continue insinuazioni, Brando ha deciso di rispondere e spiegare come stanno le cose.

Uomini e Donne, Brando Ephrikian risponde ai rumors sulla crisi con Raffaella Scuotto

Brando è stato uno dei tronisti della precedente edizione del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Dopo un lungo percorso, durato circa 7 mesi, ha deciso di uscire dalla trasmissione con Raffaella Scuotto, preferendola a Beatriz D'Orsi. I due, da allora, sono più innamorati che mai e hanno colmato la distanza geografica che li separa (lui a Treviso, lei a Napoli) con viaggi insieme e spostamenti lungo la penisola. Nonostante si mostrino sempre felici e innamorati, non sono mancati in diverse occasioni rumors su una presunta crisi della coppia.

Nelle precedenti settimane, sul profilo Instagram di Deianira Marzano erano apparse segnalazioni che riportavano che Brando era stato visto in compagnia di alcune ragazze e in atteggiamenti non del tutto amichevoli. Stanco di queste continue segnalazioni, Brando Ephrikian ha deciso di replicare, pubblicando un video sui social nel quale racconta come stanno davvero le cose:

"Illazione, deduzione, fantasia, ipotesi, fiaba, sono tutti aggettivi che rappresentano le accuse che in questi giorni e nei giorni passati sono state fatte nei miei confronti. Ho sempre deciso di non rispondere, perché fidatevi meglio così, evito di diventare brutto e cattivo. Gettare benzina sul fuoco sulla base di fantasie la trovo una cosa non in linea con la mia persona."

L'ex tronista ha poi consigliato agli haters di impiegare meglio il loro tempo, invece che inventare bugie sul suo conto e attribuirgli azioni che non ha mai commesso, solo per gettargli fango addosso. Brando ha poi concluso che i suoi principi sono sempre stati l'onestà e la correttezza e che ha sempre cercato di comportarsi in modo tale da non mancare di rispetto a chi gli sta intorno. Il trevigiano ha poi concluso, dicendo che non solo queste accuse che gli sono state rivolte non hanno alcun fondamento, ma"riflettono una distorsione della realtà che merita di essere affrontata con il giusto grado di oggettività". Ha poi concluso di non dare la possibilità ai gossippari della rete di speculare su di lui:

"Cercate anche di non dare la possibilità a gente, che di lavoro fa “gossip” e spettegola, di manipolarvi convincendovi su fatti infondati… perché è così che loro guadagnano!"

Uomini e Donne, Raffaella Scuotto contro gli haters

Non è la prima volta che Brando viene accusato di aver tradito Raffaella e, circa un mese fa, è stata proprio l'ex corteggiatrice a rispondere a tono alle accuse mosse al suo fidanzato. Alcune segnalazioni riportate da Deianira Marzano rivelavano che il tronista non era stato fedele alla sua scelta, ma Raffaella ha deciso di non restare in silenzio e ha replicato a tono alle accuse.

Mentre Brando aveva pubblicato un video ironico, mentre ballava e con la didascalia: "Balla anche tu se te ne sbatti della falsità che dice la gente", Raffaella ha risposto in maniera molto meno divertita ai rumors:

"Non mi interessa smentire le voci che circolano a causa di qualcuno (e non parlo di chi le diffonde ma di chi fa di tuto pur di farle arrivare a questi ultimi) che ha come solo scopo quello di denigrare, offendere e mettere in cattiva luce il proprio obiettivo. Non ho bisogno certamente di voi per sapere dove e con chi il mio fidanzato si trovi, dato che lo so sempre in tempo reale. Però una cosa voglio dirla, io che conosco il mio fidanzato. Brando Ephrikian è un ragazzo giovane, che prima di avere me nella propria vita, aveva una vita SUA ed è giusto e NORMALE che continui a coltivarla. E’ NORMALE che abbia le proprie amicizie, uomo e donna che siano e non è assolutamente normale che qualsiasi essere di sesso opposto venga visto come un plus nella nostra relazione."

Raffaella aveva anche invitato i followers a non prestare orecchio a certe dicerie, soprattutto, perché derivavano da persone che non avevano la più pallida idea di come lei e Brando vivessero il loro amore.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne