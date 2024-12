Uomini e Donne, Brando Ephrikian e Raffarella Scuotto sono tornati insieme? Spunta una preoccupante segnalazione

Gossip TV

Pessime notizie per i fan di Uomini e Donne: la coppia formata da Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto potrebbe essere di nuovo ai ferri corti. Ecco l'ultima preoccupante segnalazione

Continuano le segnalazioni su Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, coppia nata a Uomini e Donne nella precedente edizione. Il tronista trevigiano e la corteggiatrice napoletana sembravano aver deciso di ritornare insieme. Ma stando ad alcune deludenti indiscrezioni, sembra che non sia così.

Uomini e Donne, Brando e Raffaella sono tornati insieme? Le ultime deludenti segnalazioni

Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian hanno fatto sognare i fan del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi con la loro storia d'amore, ma a ottobre, l'ex corteggiatrice ha annunciato la rottura con il tronista trevigiano. Nelle ultime settimane, tuttavia, sembrava che la situazione di crisi tra loro fosse rientrata. Sia Brando sia Raffaella, in alcuni interventi sui social, avevano confermato che continuavano a sentirsi tutti i giorni e che la loro era una "situazione delicata" al punto tale che chiedevano ai fan di rispettare la loro privacy.

Nonostante non ci fossero incoraggianti segnali di un ritorno di fiamma, sembra tuttavia che Brando e Raffaella stessero cercando di risolvere i loro dissapori e che entrambi avessero interesse a recuperare il sentimento che li aveva legati dal mese di marzo 2024. Stando ad alcune segnalazioni recente, purtroppo, sembra che la situazione sia del tutto diversa.

A divulgare un preoccupante aggiornamento è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano: rispondendo alle curiosità di un utente su Instagram, infatti, la gossippara ha rivelato che tra Brando e Raffaella sarebbe nuovamente tutto finito. Secondo Marzano, infatti, anche se è confermato che i due si sentono tutti i giorni, c'è ancora una forte crisi tra loro, tanto che Brando si sta impegnando per sistemare le cose con la fidanzata: "Verissimo, ma per ora non stanno insieme. Lui ha dovuto accettare questa situazione e sta facendo di tutto per sistemare le cose".

Uomini e Donne, Brando e Raffaella: l'inizio della crisi

La crisi che ha portato Brando e Raffaella a separarsi è iniziata a ottobre: l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, ha pubblicato una storia su Instagram che ha lasciato i fan a bocca aperta. Con un breve e conciso messaggio, Raffaella ha annunciato la fine della storia con Brando e ha chiesto ai fan di rispettare la sua privacy in un momento così delicato. Stando alle parole di Raffaella non era possibile risalire alle cause che avrebbero portato i due a dirsi addio, ma da settimane sui social si rincorrevano voci di un tradimento di Brando ai danni di Raffaella.

In merito a queste voci, Brando aveva smentito con forza, qualche giorno prima che Raffaella annunciasse la loro rottura, e aveva accusato i gossippari della rete di divulgare informazioni menzognere su di lui e che sarebbe ricorso presto a vie legali. La coppia ha poi rivelato, separatamente, di essere in contatto l'uno con l'altra e che stavano cercando di risolvere la loro crisi. Brando era stato anche avvistato a Napoli, mentre passeggiava con l'ex corteggiatrice: il tronista l'aveva raggiunta per poter parlare di persona di ciò che li aveva allontanati.

Poi, qualche settimana fa i due avevano rivelato di sentirsi sempre, ma che la loro era una situazione "delicata" e che richiedeva un certo riserbo da parte di tutti. Nonostante le speranze dei fan di vederli di nuovo insieme, sembra che per ora Raffaella e Brando non abbiano risolto la loro situazione di crisi.

