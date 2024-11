Uomini e Donne, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto: "Stiamo ricevendo insulti continui..."

Gossip TV

I due ex protagonisti di Uomini e Donne, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto sono stati presi di mira dagli haters sui social. Ecco i loro messaggi di risposta ai continui attacchi!

La fine della relazione tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, ex protagonisti di Uomini e Donne, ha scatenato diverse polemiche sui social e continui attacchi degli haters verso l'ex tronista e la sua corteggiatrice. A ottobre, sorprendendo i fan, Raffaella aveva postato un breve messaggio su Instagram, dichiarando che tra lei e Brando era tutto finito: l'ex corteggiatrice non aveva aggiunto nulla, circa i motivi della rottura, limitandosi a parlare di situazioni delicate e chiedendo rispetto per la sua privacy. A distanza di settimane, la situazione della coppia non è stata ancora chiarita del tutto, ma gli attacchi degli haters si sono moltiplicati e hanno spinto Brando e Raffaella a pubblicare una lunga risposta sui loro account Ig.

Uomini e Donne, Brando e Raffaella attaccati sui social: "Insulti anche alle nostre famiglie"

Dopo settimane dall'annuncio della fine della relazione tra Brando e Raffaella, le voci sulle motivazioni della loro rottura non si placano: l'ex tronista e la corteggiatrice del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi sono stati accusati di aver inscenato tutto per hype e sui social sono stati presi di mira da diversi haters.

Di recente, dopo aver smentito i rumors che circolavano su di loro, Raffaella è tornata sui social per pubblicare un messaggio ai followers: l'ex corteggiatrice ha nuovamente chiarito che si tratta di un momento delicato per lei e che "ciò che porta nel cuore" lo sa soltanto lei, visto che ciò che appare sui social non è mai l'intera versione della storia.

Raffaella si è lasciata andare a un lungo sfogo, dichiarando che la rottura tra lei e Brando ha spinto diversi haters a lanciare insulti piuttosto pesanti sia a lei sia alla sua famiglia. Tuttavia, ha aggiunto l'ex corteggiatrice, questo è spesso lo scotto da pagare per essere esposti sui social e che, nonostante le parole che sente la feriscano molto, ha deciso di non chiedere più ai followers di mostrare rispetto, ma d'ora in poi resterà in silenzio: "La terapia mi sta salvando, il pilates mi sta salvando, le amiche e la famiglia. Mettersi come priorità non sarà mai sbagliato e per quanti insulti io possa ricevere non mi sentirò mai sbagliata per questo. Ma non toccate la mia famiglia".

In sua difesa è intervenuto anche Brando Ephrikian: l'ex tronista ha raccontato di essere diventato il bersaglio di molti insulti, ma che lui e Raffaella sanno come stanno le cose tra di loro e che non hanno intenzione di rivelare al momento la verità del loro rapporto, perché "stiamo vivendo una situazione comlicata".

Uomini e Donne, Brando e Raffaella sono tornati insieme? "La nostra è una situazione delicata..."

La notizia della rottura tra Brando e Raffaella aveva lasciato senza parole i fan della coppia: nonostante i rumors di una crisi tra i due protagonisti di Uomini e Donne, i due ragazzi avevano sempre smentito le voci e si erano mostrati innamorati e complici sui social. Sin dalla loro uscita dal dating show, a marzo 2024, Brando e Raffaella avevano fatto sognare gli appassionati del programma di Canale 5 e avevano trascorso questi mesi in sintonia, cercando di azzerare le distanza fisiche (lui a Treviso e lei a Napoli), viaggiando e raggiungendosi ogni volta che potevano.

Perciò, quando Raffaella aveva annunciato che lei e Brando non erano più una coppia, i fan si erano interrogati su quanto stesse accadendo. Sull'ex tronista erano circolati rumors di presunti tradimenti, alimentati anche dalle segnalazioni diffuse dai gossippari della rete. Brando si era difeso in più occasioni e aveva anche rivelato, dopo la fine della storia con Raffaella, di aver deciso di essersi rivolto ad alcuni avvocati per risolvere la situazione.

La coppia è stata accusata di aver inscenato la fine della loro relazione per creare hype, ma anche da queste accuse i due ex protagonisti del programma si sono difesi e hanno cercato di proteggere la loro situazione, dichiarando che "stiamo vivendo una situazione delicata e confusa" e che per il momento chiedono solo che venga rispettata la loro privacy. Quando saranno pronti a raccontare cosa succede tra loro, aveva poi aggiunto Raffaella, l'avrebbero fatto, proprio per rispetto ai fan che li hanno sempre seguiti.

