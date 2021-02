Gossip TV

La dama torinese intervistata da Nuovo Tv.

Dopo più di dieci anni di presenza nel parterre femminile di Uomini e Donne, in cui, purtroppo per lei, ha accumulato tante delusioni sentimentali, la dama pià famosa della tv sembra convinta più che mai che il 2021 la sorprenderà, a tal punto da lasciare il programma per viversi quella favola d'amore che tanto desidera.

Uomini e Donne, bomba di Gemma Galgani: "La svolta è vicina, qualcosa nella mia vita cambierà"

Intervista dal settimanale Nuovo Tv, la 71enne torinese ha confessato: “Penso che possa esserci una sorpresa dietro l’angolo. La svolta è vicina. Qualcosa cambierà nella mia vita”.

Gemma, la cui ultima storia risale a dicembre con il cavaliere Maurizio di cui si dichiarava innamorata, ha dovuto fare i conti con la sua inaspettata decisione di chiudere, a causa, a detta del cavaliere, di incompatibilità caratteriali. Sempre al settimanale Nuovo Tv, la Galgani è tornata a parlare della sua acerrima nemica, l'opinionista del dating show, Tina Cipollari: "E’ più agguerrita che mai, soprattutto quando dice cosa pensa degli uomini che mi frequenta. Mi attacca sull’età, ma non è più un problema". Gemma ha anche aggiunto che secondo lei Tina “non è mai neutrale nei miei confronti” e che pochi sono come lei che "va avanti dritta".

In una delle ultime puntate di Uomini e Donne, la conduttrice Maria De Filippi ha definito Gemma "un pollo", sempre troppo incline a credere alla buona fede persone anche davanti alla verità: “Maria mi invita sempre a riflettere con le sue parole. Mi riporta con i piedi per terra”.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.