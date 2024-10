Uomini e Donne, Beatriz D'Orsi interessata a un ex corteggiatore di Francesca Sorrentino!

Gossip TV

Beatriz D'Orsi sta seguendo con interesse il percorso di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne. E, a quanto pare, a interessarle potrebbe essere anche uno dei corteggiatori eliminati di recente dalla tronista.

Beatriz D'Orsi è stata tra le protagoniste della precedente edizione di Uomini e Donne: corteggiatrice del tronista Brando Ephrikian, Beatriz non è riuscita a conquistare il cuore del trevigiano e al momento della scelta gli ha dovuto dire addio. Dopo la fine della trasmissione del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, l'ex corteggiatrice ha ritrovato l'amore, anche se per breve tempo, e ora si professa single. Tuttavia, nelle scorse ore, ha esternato sui social un interesse per uno dei corteggiatori che Francesca Sorrentino ha deciso di eliminare. Stiamo parlando di Gabriel Merolla.

Uomini e Donne, Beatriz D'Orsi interessata a Gabriel Merolla: l'appello sui social

Nel corso della puntata di ieri, lunedì 14 ottobre 2024, Francesca Sorrentino ha deciso di eliminare uno dei suoi corteggiatori, Gabriel Merolla. La tronista ha avuto per il ragazzo parole di stima e affetto, ammettendo di aver trascorso con lui una piacevole esterna, ma che una volta terminata, il corteggiatore non è stato presente nei suoi pensieri e questo l'ha spinta a interrogarsi sull'interesse che poteva avere per lui.

Ma, se Francesca ha ammesso di non essere rimasta colpita dal corteggiatore, un'altra ex protagonista di Uomini e Donne sembrerebbe di tutt'altro parere. Stiamo parlando di Beatriz D'Orsi: l'ex corteggiatrice di Brando, infatti, ha postato sui social un appello per riuscire a individuare il corteggiatore su Instagram: "Datemi il suo Insta subito!" ha scritto Beatriz, mobilitando così le sue fan.

E, infatti, nel giro di pochissimo la non scelta di Brando Ephrikian ha pubblicato un aggiornamento sulle sue ricerche, svelando di aver rintracciato Gabriel sui social e che hanno iniziato a seguirsi.

Uomini e Donne, Beatriz D'Orsi è tornata single

Dopo la fine del percorso di Brando, per Beatriz è iniziato un nuovo capitolo della sua vita: l'ex corteggiatrice ha ringraziato il tronista perché con il suo modo di fare le ha ricordato che esistono bravi ragazzi e che è possibile un amore sereno e non tossico.

Poche settimane dopo la fine di Uomini e Donne, Beatriz era uscita allo scoperto con un nuovo amore, Bernardo Vegni, con cui aveva trascorso anche qualche weekend romantico fuori porta.

Tuttavia, nelle scorse settimane, rispondendo alle domande dei fan su Instagram, Beatriz ha svelato di essere tornata single, non divulgando ulteriori informazioni sulla fine del suo rapporto con Vegni. Di recente, era stata paparazzata in compagnia di Federico Chimirri, ex fidanzata di Giulia Cavaglià, altra nota protagonista della trasmissione, ma tra i due sembrerebbe esserci solo amicizia.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne