Uomini e Donne, Barbara lascia lo studio infuriata dopo la sfilata di Cristina: "Sembra una mummia!" [VIDEO]

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, la sfilata delle dame del parterre fa nascere una lite tra Barbara e Cristina!

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con la sfilata del parterre femminile sul tema "Ti faccio girare la testa".

Uomini e Donne, Barbara De Santi lascia lo studio dopo le votazioni a Cristina Tenuta: "Sembrava una mummia!" [VIDEO]

La prima a sfilare è Gemma Galgani che riproduce l'iconica scena della fontana di Trevi ne La dolce vita di Marcello Mastroianni, vestendo i panni di Anita Eckberg. La sua storica nemica, Tina Cipollari, la deride dicendole che non c'è nulla che ricordi l'attrice e la scena stessa e ovviamente chiede l'opinione di Salvatore, il produttore cinematografico che è arrivato a corteggiare Barbara De Santi. Parte il solito teatrino tra Gemma e Tina, interrotto da Maria De Filippi che chiama Barbara. La dama ha deciso di giocare sul significato metaforico del tema della sfilata e con una dinamica esibizione mostra quanto sia lunga la sua giornata, tanto da "far girare la testa". Inizia una discussione tra Ernesto e Barbara, perché il cavaliere le ha dato un 7 e secondo la dama è un voto di antipatia. Volano stracci tra loro, finché anche gli opinionistri non ricordano alla dama di non essere così pesante.

Arriva il turno di Cristina Tenuta, che conquista con voti molto alti: questo provoca la furia di Barbara che dichiara che se Cristina che ha semplicemente camminato ha conquistato tutti, allora, lei se ne va via. La dama esce dallo studio e va a prendere i messaggi che le arrivano dai fan su Cristina per mostrare che lei non ha mai parlato male di lei. Tra le due dame volano stracci, ma gli opinionisti danno ragione alla Tenuta, perché non è giusto che tutta questa manfrina nasca dai voti alti che hanno dato a Cristina. Anche la sfilata di Tiziana provoca commenti negativi da parte di Tina che accusa la dama ancora di non essere chi dice di essere. E, ovviamente, per Barbara è un'altra occasione per criticare Cristina e paragonarla a Tiziana che almeno ha ballato e si è sforzata di fare qualcosa.

Arriva la volta di Aurora Tropea che, a sorpresa, conquista sia il parterre maschile sia gli opinionisti. Anche Jasna piace molto ai cavaliere che apprezzano il suo balletto stile anni '50 e le regalano voti altissimi. E lo stesso vale per Maura che coinvolge Gianluca nella sua esibizione. Ma a conquistare veramente tutti i cavalieri è Ida, che arriva a sedersi sulle gambe di Ernesto alla fine della sua esibizione. Dopo Ida, Tina nota che Diego Tavani è molto espressivo nelle sue reazioni alla vista delle dame. Dopo Desirè e Monica arriva il verdetto finale: il podio vede al terzo posto Maura, mentre al secondo posto Tiziana, con Ida che trionfa! Su richiesta della conduttrice del dating show di Canale5, la dama chiede di ballare con Ernesto e a sorpresa Daniele Paudice, il tronista, si alza per chiedere a Barbara - che già stava per iniziare una nuova discussione - di ballare.

