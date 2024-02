Uomini e Donne, Barbara disperata per Ernesto. Maria De Filippi: "Riprenditi! Guarda la realtà per quella che è" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, andata in onda oggi su Canale5, Barbara De Santi è apparsa disperata per la frequentazione con Ernesto Russo. Necessario l'intervento di Maria De Filippi.

La nuova puntata di Uomini e Donne inizia con Diego e Asmaa al centro studio: dopo una cena, la loro conoscenza però va a rotoli. Anche tra Barbara ed Ernesto le cose non procedono per il meglio...Due nuovi corteggiatori per Ida Platano!

Uomini e Donne, Barbara disperata per Ernesto, Maria De Filippi tuona: "Riprenditi!" [VIDEO]

Diego aveva lasciato il numero a Cristina e Asmaa, ma la prima rivela che lui ha ignorato un suo messaggio e questo dimostra un certo disinteresse da parte sua. Tra Diego e Asmaa c'è stata una cena, ma mentre per il cavaliere sembrava andare tutto bene, la dama ha lamentato una serie di messaggi cortesia, affermazione che lascia stupito il cavaliere, perché aveva avuto un'impressione diversa. Inizia una lite tra i due, interrotta da Gianni che chiede alla dama se è davvero interessata a conoscere qualcuno, visto che non le va mai bene nessuno. Diego decide di chiudere, perché è evidente che alla dama non interessa, ma anche Asmaa sembra poco propensa a continuare: i due però continuano a litigare anche da posto, interrotti da Maria De Filippi che passa a Barbara ed Ernesto.

La dama ha iniziato una frequentazione con l'ex corteggiatore di Ida Platano ed è sempre parsa molto presa da lui. Tuttavia, Ernesto ha iniziato a conoscere anche Jessica, provocando il fastidio di Barbara. Quest'ultima ha ammesso che si è sentita trascurata dal cavaliere e che anche se lei è rimasta molto tempo a Roma da sola, lui non l'ha cercata come pensava e scoppia a piangere.

La conduttrice le chiede di riflettere su queste lacrime, perché se fossero per Ernesto sarebbero premature, visto lo stato della loro frequentazione, ma forse dipendono da qualcosa di più profondo e che è dentro di lei. Barbara ammette di sentirsi stanca che ogni volta che le piace qualcuno, poi, non viene ricambiata e a rimetterci è il suo equilibrio personale. La dama arriva anche a chiedere a Jessica se è davvero interessata a Ernesto, provocando la rabbia di Maria De Filippi, perché non è importante se a Jessica il cavaliere interessa, è lei che deve essere consapevole che Ernesto è maggiormente attratto fisicamente da Jessica e che questa conoscenza potrebbe non portare a nulla. Se decidesse di continuare, le dice la conduttrice, deve solo vedere la realtà per qulla che è. Ernesto dice che forse sono troppo diversi, ma Barbara non è convinta di questa diversità. Entra per il cavaliere anche un'altra dama, Jasminca, che il cavaliere accetta di conoscere. Gianni ammette che prova dispiacere nel vedere così Barbara, però dovrebbe continuare proprio per questo, anche se si dovesse far male. Barbara e Jasminca si confrontano e la prima non nasconde un certo fastidio verso la seconda che, invece, sembra molto a suo agio.

Spazio al trono classico con Ida Platano, per la quale sono scesi due nuovi corteggiatori: Daniele, personal trainer, su cui Tina si accanisce per via del suo mestiere. L'altro si chiama Marco, ristoratore fiorentino, La tronista decide di conoscere tutti e due.

